WhatsApp: el enigma del número "700".

Ante la creciente incertidumbre, es crucial entender el verdadero significado detrás del número "700". Contrario a lo que muchos podrían pensar, este número no tiene connotaciones negativas ni vulgares . En cambio, tiene un propósito específico y emocional en las conversaciones.

Un giro en la comunicación interpersonal

El "700" en WhatsApp es una forma peculiar de llamar la atención. Cuando alguien utiliza este número en una conversación, está buscando que su interlocutor preste una atención especial a lo que están diciendo. Puede ser un asunto importante, una confidencia personal o simplemente un deseo de compartir algo significativo.

Interpretaciones y contextos diversos

El número "700" no es una fórmula rígida; su significado puede variar dependiendo del contexto en el que se utilice. Puede encontrarse en frases como "Por favor, 700", "Déjame contártelo primero 700" o "Es necesario que estés aquí 700". Esta expresión es comúnmente utilizada por jóvenes en los Estados Unidos, quienes la emplean para decir "I just want attention" (Solo quiero atención).

Padres, atentos a las señales de los adolescentes

Para los padres de familia, esta tendencia es una oportunidad para conectar con sus hijos adolescentes de manera más profunda. Si el "700" aparece en sus conversaciones, puede ser una señal de que el joven necesita un espacio para expresar sus pensamientos o emociones. Es importante estar atentos y disponibles para escuchar, ya que podría ser un llamado de atención en busca de comprensión, según publica Depor.com.

Abrirse a la comunicación

En vez de generar preocupación, el número "700" en WhatsApp puede convertirse en una vía para fomentar una comunicación abierta y sincera. Padres y amigos pueden aprovechar esta tendencia para iniciar conversaciones significativas y ofrecer apoyo emocional en momentos clave.