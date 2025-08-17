Vigiladores privados de Mendoza podrán terminar su educación secundaria gracias a un convenio

En provincia de Mendoza, los vigiladores de seguridad privada tendrán la posibilidad de finalizar su educación secundaria gracias a un convenio entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida busca garantizar la formación básica obligatoria y fortalecer la profesionalización del sector.
El programa ofrece formatos presenciales, semipresenciales y a distancia, diseñados para adaptarse a los horarios y necesidades de los trabajadores. Además, incorpora herramientas digitales, como el uso de códigos QR, para agilizar los trámites de inscripción y garantizar un acceso más sencillo.
Para Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el convenio “es muy importante” porque responde a un trabajo conjunto entre la DGE, el Ministerio de Seguridad, las empresas y los gremios del sector. “Vamos a brindar acompañamiento y seguimiento personalizado a cada estudiante, con el objetivo de que logre completar el secundario”, aseguró.
image
Profesionalización del sector de seguridad privada
La profesionalización de la seguridad privada es un eje central de la política provincial. Con la reglamentación de la ley 9.578, se busca jerarquizar la actividad y garantizar que todo el personal cuente con un título secundario acreditado. El programa no solo abre las puertas a la educación formal, sino que también asegura apoyo pedagógico y administrativo durante todo el proceso, evitando que los trabajadores queden excluidos. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.