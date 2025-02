Video: encontraron un pichiciego en Junín y lo reinsertaron en su hábitat natural

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Encontraron un pichiciego en Junín y lo reinsertaron en su hábitat natural Tras un alerta realizada por una vecina de Junín, el Ministerio de Energía y Ambiente coordinó una rápida intervención que permitió devolver a su hábitat natural un ejemplar de pichiciego, especie protegida de Mendoza. Las autoridades destacaron la importancia de no intervenir con estos animales y avisar a las autoridades en caso de hallarlos. El pichiciego es una especie que no resiste el cautiverio, y su salud puede verse comprometida tras solo unas horas en cautividad. En este caso, se constató que el ejemplar estaba en buenas condiciones para ser reinsertado, lo que permitió su liberación en una zona segura, donde se aseguró su regreso al entorno natural sin mayores riesgos. #Pichiciego #Junín"

