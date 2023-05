Vacunación contra la gripe: el Gobierno apunta a un "invierno más tranquilo".

“Históricamente, los grupos a los que más cuesta vacunar son los que conforman embarazadas y los niños. La verdad, es que se mantiene más o menos el mismo nivel de vacunados contra la gripe que el año pasado y más aún, teniendo en cuenta que tenemos un otoño muy atípico en términos climatológicos: como que la gente no percibe que es la época de infecciones respiratorias, por este pseudo verano que tenemos. Ahora, si bien sabemos que el virus de la gripe todavía no tiene circulación comunitaria, hay que estar preparados para cuando llegue el descenso de la temperatura, es claro. La realidad es que muchos somos hijos del rigor, ¿no? Y hasta que no vemos que está instalado como problema no nos vacunamos”, expuso Aguilar.