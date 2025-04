Uno de cada dos alumnos habla sobre violencia doméstica en las escuelas: la situación en Mendoza

Feroz ataque La violencia no cesa: Hamas disparó 10 proyectiles contra el territorio israelí y dejó al menos 3 heridos

Al explorar el rol de las instituciones educativas como ”agente proactivo en la prevención y educación sobre la violencia”, relevaron que, a nivel nacional, el 53,3% de los alumnos del último año de primaria habla sobre los temas de violencia y abuso con alguien de la escuela.

“El 22,2% dice sólo hablar estos temas con alguien de la escuela, el 21,2% con alguien de la escuela y del hogar y el 9,9% con alguien de la escuela y con otro que puede ser alguien del hogar, un amigo u otro”.

¿Se habla sobre violencia doméstica en las escuelas de Mendoza?

En la provincia de Mendoza, el documento que toma los datos obtenidos de las pruebas Aprender 2021 del nivel primario indica que un 57% de los estudiantes habla con alguien de la escuela sobre temas de violencia y abuso.

“Cuando los chicos no andan bien en lengua y matemática, no nos quedamos solamente con que no estudian o que hay problemas que están relacionados con los docentes, se mira otros aspectos”, explica el psicopedagogo y referente de Argentinos por la Educación, Alejandro Castro Santander a SITIO ANDINO. Con ello, el profesional refiere a que el tema se enmarca dentro de los factores asociados a la calidad educativa, es decir, los aspectos internos (propios de la escuela) y externos (ámbito socioeconómico o relaciones familiares, entre otros) que influyen en el aprendizaje de los niños y adolescentes.

De acuerdo con el profesional, en el nivel primario el diálogo con docentes o directivos sobre estos temas está más presente que en el secundario. “Esto lo posibilita el hecho de que tienen pocos docentes y hay una cercanía, hay más confianza. En el secundario, lamentablemente, se complica. Por eso insistimos en la necesidad de tener a alguien que sea un referente importante” en las instituciones, añade.

Si bien las instituciones secundarias pueden contar con psicopedagogos, psicólogos o trabajadores sociales, el vínculo no es el mismo que con docente. “Hay una lejanía en la relación, ya que son vistos desde un punto de vista profesional, más técnico”, señala Castro Santander.

Por este motivo, remarca, es fundamental que los docentes tengan en cuenta que “la sola sospecha” es suficiente para denunciar: “Entonces esto es importante porque [el docente o directivo] que inicie alguna acción con respecto a estos temas está protegido”. Además, las denuncias pueden radicarse de forma anónima.

Asimismo, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que las escuelas tienen el deber de comunicar a las autoridades cualquier vulneración de derechos. “Es mucho peor ocultarlo por temor, que equivocarse”, añade.

“Hay temor de denunciar, por parte de los docentes, porque muchas veces, en zonas más rurales o poblaciones más pequeñas, se conocen más y pueden ser amenazados. Entonces, el docente se tiene que sentir resguardado”, Alejandro Castro Santander.

Por otro lado, el informe también señala que, a nivel nacional, el 32% de los directores de las escuelas de gestión estatal tuvo que intervenir en situaciones de violencia familiar, mientras que en las de gestión privada el 26% respondió afirmativamente en las pruebas Aprender. En Mendoza, los números fueron del 42% y 35%, respectivamente.

“Este indicador nos habla sobre nivel de intervención, y esto no necesariamente indica mayor o menor violencia (...) Un mayor porcentaje de intervención puede deberse a mayor violencia o también a que la escuela reporta una mayor proporción de casos, por otro lado, un menor porcentaje de intervención puede deberse a menos casos de violencia o a que estos existen pero no se interviene”, aclaran las autoras.

Los datos alentadores

Otro punto a destacar a nivel local del informe es que también releva datos sobre el circulo virtuoso que se produce cuando personal docente habla con sus alumnos sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, y el pedido de más información de los menores.

En este sentido, Mendoza se ubica como la provincia donde más se habló sobre el tema (59,2%) y la segunda en donde más piden hablar sobre ello (32,6%), ubicada detrás de CABA (33,5%).

Al abrir la cifra, nos encontramos con:

Del total de los alumnos que hablan sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, un 58,6% corresponde a las escuelas de gestión estatal y un 61,7% a las de gestión privada;

Un 53,1% de los estudiantes de primaria en instituciones estatales y un 61,9% de las privadas hablan con docentes sobre cuándo contactar a una persona de confianza;

Un 32,8% (gestión estatal) y un 31,8% (gestión privada) piden más información sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato;

Un 27,2% (gestión estatal) y un 26,1% (gestión privada) pide más información sobre cuándo contactar a una persona de confianza.

La línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de niños y adolescentes. Funciona las 24 horas del día. Ante una situación o sospecha de maltrato infantil, es fundamental realizar la denuncia.

