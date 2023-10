Una promoción de yerba mate que te va a convenir

WhatsApp Image 2023-10-18 at 15.05.23 (1).jpeg

-La producción mundial de yerba mate canchada es de aproximadamente 500 mil toneladas. Argentina ocupa el primer lugar con el 60% de la producción, seguido por Brasil con el 30% y en menor medida Paraguay con el 10%. Además, el mate fue declarado en 2013 como nuestra infusión nacional.

-¿Y cómo consumidores?

-La yerba mate es el segundo producto, después del papel higiénico, presente en todos los hogares.

-¿Por qué Cachamate hace bien?

-La yerba Cachamate es de los pocos productos que no poseen hexágonos correspondientes a la Ley de Etiquetado Frontal, ya que no cuenta con ningún tipo de contraindicación, como azúcares agregados, grasas, sodio, etc. Es un producto 100% natural. El mate, de por sí es un producto con múltiples beneficios para la salud y el bienestar, que al sumarle hierbas y productos naturales se incrementan sus beneficios y propiedades para el organismo.

-¿Cuál es la tendencia y novedades en torno a la yerba mate?

-La yerba mate actualmente se utiliza en coctelería, pastelería, maridaje, entre otros rubros. Además, el mate como infusión, se abre a la innovación con diferentes composiciones, gustos y formas de tomarlo.

-¿Cuáles son las variedades de Cachamate?

-Cachamate ofrece una gama de variedades que apuntan al equilibrio entre funcionalidad y nuevas posibilidades, con foco en el bienestar. Sus blends aportan, a los atributos naturales de la yerba mate, los beneficios propios del coco, cedrón, boldo, manzanilla, menta, entre otros. Y por otro lado, sus combinaciones surgen en un contexto de experimentación e innovación en el universo de los tomadores de mate.

Sobre Cachamai

Cachamai es una empresa que cuenta con más de 70 años en la elaboración de yerbas y tés, en base a hierbas naturales. Los valores desde los que la marca surgió, se sostienen hasta hoy como base fundamental de sus productos:

Autóctona: por denominación y origen

Natural: por ingredientes y procesos

Saludable: por beneficios emo-funcionales

Las materias primas con que se elaboran cada uno de los productos son seleccionadas con altos estándares de calidad. Priorizando los lugares óptimos de crecimiento y cosecha.

Hierbas que crecen en zonas serranas y andinas de Argentina, contemplando los microclimas y la pureza de las aguas que les brindan su sabor característico.

La planta principal de Cachamai tiene una extensión de 25.000 m2 y una superficie cubierta de 5.000 km2. El uso de alta tecnología permite tener una producción capaz de cubrir el mercado doméstico e internacional.

La marca cuenta con un laboratorio, Cachalab, donde se trabaja tanto en el análisis al ingreso de las materias primas, en el control de calidad en cada uno de los procesos, como en la constante investigación para alcanzar nuevos desarrollos.

La visita

Mariangeles Perissinoto, referente de la marca Cachamate, y Cintia Bustos Negueloua -especialista en infusiones- estuvieron en el programa El Buen Salvaje que se emite por Radio Andina 90.1 para contar las bondades de la yerba mate, sus novedades y promociones.