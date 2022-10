Tajante: desde la Unión Frutihortícola advierten que "no hay que comprar lo caro"

Carrasco manifestó que otro producto que casi no se vende por el incremento es la palta. “Sabemos que viene de afuera, es de Chile. Estamos esperando que ingrese la palta del norte para equilibrar los precios”.

Y finalmente, se ubica el camote y el zapallo inglés con importante aumentos. Frente a esto, el presidente de la Unión Frutihortícola, exclamó: “Hubo una demora de camiones que venían desde Brasil y eso demoró que entrara en el mercado por eso el aumento”.

"Hay que aprender a consumir, la cebolla está cara bueno se compra de verdeo. Está caro el tomate, se compra lechuga. Casi siempre hay variantes y lo que está caro no comprarlo", resaltó Carrasco.

Lo que está caro no hay que comprarlo. Si la mercadería no sale el precio cae.

En la vereda de enfrente se encuentran las verdulerías, Patricia dueña de un comercio afirmó: “La papa todos los días sube de precio, hay días que salen 2600 pesos, otros días 3200 pesos. Los precios son variables. El kilo de papas lo vendo a 200 pesos no puedo pedir más”, resaltó.

Además, la entrevistada acotó que “la cebolla esta cara y ronda los 3500 pesos. Yo la vendo $350 el kilo y el cebollín a $270”.

Por último y entre risas Patricia recalcó: “Lo que es un lujo es el camote, está a $4500 la bolsa”.

Para finalizar, desde la verdulería resaltaron que lo barato hoy es: verdeo, brócoli, remolacha, acelga.