 Sophie Marceau se definió como sapiosexual: ¿Qué significa?

Aunque el término no es ampliamente conocido, Marceau no está hablando de algo nuevo, sino de una característica presente en algunas personas desde siempre. La sapiosexualidad se refiere a la preferencia sexual o romántica por individuos inteligentes, donde la inteligencia, la cultura y el carisma tienen un papel primordial a la hora de enamorarse, sin que ello signifique que no se valore la apariencia física.