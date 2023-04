Qué es demisexual: la confesión de Flor Vigna

Este miércoles, la popular conductora de televisión y ahora cantante Florencia Vigna sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su vida privada. A pesar de su felicidad actual con su pareja, Luciano Castro, Flor confesó que creía que no podría estar con otra persona después de su separación de Nico Occhiato. "Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual", explicó.