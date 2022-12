Sida: el 70% de las personas con VIH tiene síntomas pero se confunden con otros cuadros

Este 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Actualmente, existen tratamientos que permiten suprimir la carga viral y no transmitir el VIH. El problema es que muchas personas que han contraído el virus desconocen su situación porque en ocasiones la sintomatología que se manifiesta puede ser confundida con otros cuadros virales. Esto propicia su propagación si no se adoptan las medidas de protección correspondientes- como el preservativo- durante las prácticas sexuales. De ahí, la importancia de un diagnóstico temprano que no sólo garantiza una mejor calidad de vida, sino que además, se evita el desarrollo de la enfermedad del Sida. Incluso, con la medicación correspondiente, es posible suprimir la carga viral y tener la misma expectativa de vida que una persona que no está infectada.