Sergio Mosconi: "No puede haber nada en medicina nuclear que no esté disponible en FUESMEN"

Sergio Mosconi, presidente de la institución y uno de los principales referentes de la medicina nuclear en Argentina, en una entrevista en Andino Streaming.

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear ( FUESMEN ) celebra este mes sus 35 años de trayectoria consolidada como una de las instituciones de salud más importantes de Mendoza y un referente nacional en medicina nuclear , diagnóstico por imágenes, investigación y desarrollo tecnológico.

Lo que comenzó a principios de la década de 1990 como un proyecto innovador impulsado por la Provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy se traduce en una estructura que atiende a cientos de miles de pacientes al año y desarrolla tecnología propia para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas.

Así lo destacó Sergio Mosconi, presidente de la institución y uno de los principales referentes de la medicina nuclear en Argentina , en una entrevista en Andino Streaming.

Durante 2025, la FUESMEN registró cerca de 500 mil atenciones , una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la institución y la demanda de sus servicios.

La FUESMEN es hoy una de las instituciones más avanzadas del país en medicina nuclear, diagnóstico por imágenes y tratamientos oncológicos de alta complejidad.

"Cuando comenzó el proyecto nadie hubiera imaginado la realidad que tenemos actualmente", señaló Mosconi al repasar la historia de la fundación.

Además de la medicina nuclear, la entidad presta servicios de diagnóstico por imágenes, resonancia magnética, tomografía computada, ecografía, mamografía y radioterapia, entre otras prestaciones.

Sergio Mosconi, Físico Médico y Presidente del Consejo de Administración FUESMEN Entrevista a Sergio Mosconi, físico médico, referente de Fuesmen y pionero de la medicina nuclear en Argentina.

Mucho más que oncología

Aunque la FUESMEN suele asociarse al tratamiento del cáncer, Mosconi aclaró que el trabajo de la institución va mucho más allá de la oncología.

Las tecnologías de medicina nuclear también se aplican en patologías cardiológicas, neurológicas y de múltiples especialidades médicas.

"Hay aplicaciones de todo el cuerpo. Muchas veces tenemos el estigma de que FUESMEN es solamente oncología y no es así", explicó.

El diferencial: investigación y desarrollo

Uno de los pilares que explica el crecimiento de la institución es la combinación entre asistencia médica, investigación científica y formación de recursos humanos.

Según Mosconi, gran parte de los profesionales que hoy trabajan en la fundación fueron formados dentro de la propia institución, lo que permitió incorporar tecnologías de última generación y desarrollar nuevas aplicaciones diagnósticas y terapéuticas.

Sergio Mosconi, Físico Médico y Presidente del Consejo de Administración FUESMEN Sergio Mosconi repasa una trayectoria que une ciencia, innovación y compromiso social.

"Nuestro objetivo es que no haya nada en medicina nuclear que no esté disponible en FUESMEN", sostuvo.

La importancia de producir radiofármacos en Mendoza

Uno de los rasgos distintivos de la fundación es que cuenta con un ciclotrón y un laboratorio de radiofarmacia propios, donde se producen los radiofármacos utilizados en estudios de alta complejidad.

Estos compuestos son fundamentales para el funcionamiento de los equipos de medicina nuclear y permiten realizar diagnósticos de precisión en distintas enfermedades.

La producción local brinda una ventaja competitiva respecto de otros centros del país, ya que posibilita desarrollar radiofármacos específicos y ampliar las alternativas diagnósticas disponibles para los pacientes.

Un segundo ciclotrón para seguir creciendo

Entre los proyectos más importantes para los próximos años figura la incorporación de un segundo ciclotrón.

El equipo actual lleva más de tres décadas en funcionamiento y continúa operativo gracias al trabajo técnico de los profesionales de la institución. Sin embargo, el crecimiento de la demanda llevó a proyectar una nueva instalación que permitirá ampliar la capacidad de producción de radiofármacos.

"Hoy el ciclotrón que tenemos nos queda chico", reconoció Mosconi. La iniciativa incluirá además un segundo laboratorio de radiofarmacia, algo inédito en la región.

Embed

Nuevos proyectos para Mendoza

La FUESMEN también trabaja en otras iniciativas estratégicas para la provincia. Entre ellas se destacan un centro de hemodiálisis, la creación de una planta de irradiación de alimentos para mejorar la conservación y seguridad alimentaria y el desarrollo de un centro regional de anatomía patológica equipado con tecnología de última generación.

La institución también ha expandido su presencia territorial con sedes en distintos puntos de Mendoza, incluyendo Maipú, Tunuyán, San Rafael y hospitales públicos y privados.

A 35 años de su creación, la FUESMEN continúa apostando por la investigación, la innovación tecnológica y la formación de profesionales, consolidando a Mendoza como uno de los principales polos de medicina nuclear de América Latina.