Andalucía vive en Mendoza: la historia de una comunidad que preserva sus raíces

Mendoza alberga numerosas colectividades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus tradiciones y su identidad cultural. En ese contexto, Sitio Andino conversó con Gustavo Calle para conocer la historia, el presente y las costumbres de la comunidad andaluza en territorio mendocino.

Gustavo Calle explicó que entre 1890 y 1950 Mendoza recibió una importante corriente migratoria europea , especialmente de españoles e italianos. Dentro de la inmigración española, los andaluces provenientes de provincias como Almería, Granada, Cádiz y Málaga eligieron asentarse en la provincia debido a las similitudes climáticas y geográficas con su tierra de origen , integrándose inicialmente a las instituciones tradicionales de la colectividad española.

En 1984, un grupo de familias andaluzas fundó el Centro Andaluz de Mendoza (Av. Bandera de los Andes 2364) con el objetivo de preservar y difundir sus costumbres y tradiciones , al que posteriormente se sumaron entidades en San Rafael y General Alvear . Actualmente, la institución es una de las más representativas de la colectividad española en la provincia y cuenta con el reconocimiento oficial de la Junta de Andalucía como entidad andaluza asentada fuera de España.

Centro Andaluz de Mendoza Centro Andaluz de Mendoza: el legado andaluz que mantiene viva la tradición española

En relación con las costumbres que aún perduran, explicó que la entidad trabaja en la difusión del arte flamenco y la música española a través de una academia de baile y un Coro Rociero. Además, promueve la preservación de tradiciones gastronómicas, con platos típicos como la paella, las migas, las patatas a lo pobre, el jamón ibérico, los pestiños, las tapas y el tinto de verano, así como de celebraciones emblemáticas como el Día de Andalucía, la Cruz de Mayo y el Día Nacional de España. Asimismo, participa activamente en las tradicionales verbenas españolas que se realizan en la provincia.

Centro Andaluz de Mendoza (4) La comunidad andaluza busca mantener vivas sus tradiciones a través de diversas actividades

Los desafíos actuales de la comunidad andaluza en Mendoza

Respecto de los principales desafíos que enfrenta actualmente la comunidad andaluza en Mendoza, Calle sostuvo: "El principal desafío es preservar su identidad cultural ante la disminución de inmigrantes nacidos en Andalucía. Con el paso del tiempo, las instituciones se nutrieron principalmente de hijos y nietos de andaluces, mientras que el flujo migratorio se revirtió y hoy son muchos los argentinos que emigran a España. En ese contexto, el objetivo es mantener vivas las tradiciones y transmitir ese legado cultural a las nuevas generaciones".

Centro Andaluz de Mendoza (3) Centro Andaluz de Mendoza, un rincón de Andalucía en Mendoza

Sobre la relación con la sociedad mendocina, destacó: "La relación ha sido siempre muy buena, porque por la entidad han pasado no solamente socios de esta sino también público en general, participando de los eventos y actividades que se han desarrollado a lo largo de la vida institucional, como cuando se contaba con un restaurante en calle Leónidas Aguirre de la Ciudad de Mendoza, con el Plan Sanitario implementado por la Junta de Andalucía, de las clases de flamenco, de los viajes promocionados a Andalucía, etc".

"La mayoría de las personas tienen algún abuelo español, por eso siempre el Centro Andaluz de Mendoza ha sido receptivo de todas las personas que se han identificado con sus orígenes y permitiendo el poder vivenciar a las personas de la cultura y tradición andaluza", agregó.

El Centro Andaluz de Mendoza continúa consolidándose como un espacio de encuentro, integración y difusión cultural, abierto tanto a descendientes de andaluces como a toda la comunidad mendocina. Su labor permite mantener vivo un legado que forma parte de la historia de la provincia y fortalecer los vínculos entre las raíces españolas y las nuevas generaciones.