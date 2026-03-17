17 de marzo de 2026
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San Patricio

San Patricio: el curioso origen de por qué se toma cerveza durante esta fecha

Descubrí por qué la cerveza es la gran protagonista en el festejo de San Patricio. De la tregua religiosa a la tradición de la bebida verde.

San Patricio: el curioso origen de por qué se toma cerveza durante esta fecha

San Patricio: el curioso origen de por qué se toma cerveza durante esta fecha

Originalmente, el 17 de marzo cae en medio de la Cuaresma, un tiempo de ayuno y abstinencia para los católicos. Sin embargo, la Iglesia levantaba históricamente las restricciones de comida y bebida por ese único día para honrar al patrono irlandés. Esto permitía que la gente pudiera beber alcohol libremente en una época de restricciones.

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San Patricio
San Patricio y la cerveza: un vínculo indisoluble

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El orgullo de la cerveza negra y el mito del color verde

La Guinness, una stout negra, es el máximo orgullo nacional de Irlanda y su consumo se dispara de forma masiva cada año. Se estima que globalmente se pasan de beber 5 millones de pintas diarias a unos 13 millones solo durante esta jornada. Es un símbolo de identidad que se exportó desde Dublín hacia cada rincón del planeta.

Por otro lado, la famosa bebida de color verde no nació en tierras irlandesas, sino en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Fue un médico llamado Thomas Curtin quien añadió colorante azul a una variedad rubia en una fiesta en Nueva York en 1914. Con el paso de las décadas, esta idea se volvió viral y hoy es un ícono del festejo.

San Patricio
San Patricio y el origen de la cerveza verde

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De fiesta religiosa a evento social en San Patricio

Lo que empezó como una conmemoración estrictamente religiosa en Irlanda se transformó en una celebración masiva de la cultura celta en ciudades como Nueva York, Boston y Chicago. Desde allí, el modelo de los pubs irlandeses se expandió por el mundo, convirtiéndo la fecha en un evento social ineludible.

Hoy en día, la festividad es una mezcla de marketing moderno y orgullo cultural que invita a compartir un momento en comunidad. Ya sea por la fe o por la simple reunión con amigos, la pinta se convirtió en el elemento central de cada 17 de marzo.

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