Reclamo de vecinos de El Carrizal por calles anegadas a causa de las lluvias

Residentes de El Carrizal de Abajo , particularmente quienes residen en las inmediaciones de la Ruta Provincial 16 Norte , calle Picolini y el Barrio El Coral, manifestaron que los caminos se encuentran anegados desde hace varios días y, con las precipitaciones más recientes, el escenario no hace más que agravarse.

La dramática situación de vecinos de El Carrizal

En un video compartido a este medio, se puede ver a un vecino transitando en su auto por una de las calles de tierra que, después de las intensas lluvias que azotaron a la provincia en los últimos días, se convirtió en un camino de barro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Lógicamente, transitar por la zona se ha vuelto toda una hazaña para los residentes que pueden hacerlo. Es que, muchos de ellos no tienen auto y algunos de los que sí tienen prefieren no arriesgarse a quedar varados en la ruta. En una línea similar, un vecino comentó que perdió un turno médico al no poder sacar su vehículo de la vivienda.

Además, los colectivos no están ingresando a los barrios por precaución, lo que también complicó a los jóvenes que debían asistir a las escuelas y a los adultos que tenían que cumplir con sus obligaciones.

Otros de los afectados son los diversos campings que se encuentran situados en la zona, como Regatas, Murialdo o Judiciales. En rigor, estos clubes se ven perjudicados debido a que los visitantes no pueden adentrarse hasta la zona del embalse.

La respuesta de Vialidad Provincial

Este medio se comunicó con la Dirección Provincial de Vialidad y las autoridades reconocieron que la tarea de reparación del camino es su competencia. Sin embargo, las precipitaciones causaron estragos de la misma índole en diversas zonas de la provincia, por lo que se encuentran con "mucho trabajo debido a la emergencia climática".

En particular, actualmente priorizan las tareas de reparación sobre calles colapsadas que sirven de conexión con múltiples arterias, pero los arreglos para calle Picolini están programados para los próximos días, entre el fin de semana y el día lunes 28 de octubre.

También te puede interesar: Tras la lluvia, queda expuesta la problemática de las zonas rurales: calles anegadas y obras postergadas