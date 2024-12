Receta médica electrónica: cómo será su implementación en Mendoza a partir del 2025

El pasado martes salió publicada en el Boletín Oficial la resolución 5477/2024, la cual establece que los “ repositorios de recetas electrónicas o digitales deberán permitir el acceso a las recetas que almacenen por parte de cualquier farmacia del territorio nacional”. Sin embargo, el presidente del COFAM, Mario Valestra , precisó que no todas las farmacias podrán tener esta facilidad, por lo que todo indica que no habrá una implementación inmediata en la provincia . “[La normativa] dice que es para facilitar el acceso a la prescripción y que cualquier farmacia puede acceder a la [receta] de cualquier obra social”, dice a Sitio Andino.

De acuerdo con el representante de la entidad de farmacéuticos, en el panorama actual eso es “imposible” porque para tener acceso a la plataforma de prescripción de una determinada obra social -y, lógicamente, a lo recetado a cada paciente- se debe contar con un usuario y una clave. Para ello, hay que “tener un convenio para la atención de esa obra social”. “Si no tengo convenio, no tengo las claves de acceso que me permitan ingresar y ver qué ha prescrito el médico. Es decir, hay un montón de cuestiones técnicas que son inviables para que se hagan en la inmediatez”, expresa.