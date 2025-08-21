¡Afortunado total!

Quini 6: quién es el nuevo millonario argentino y el impresionante premio que obtuvo

El sorteo del Quini 6 dejó un nuevo millonario en Argentina. Conocé cuánto ganó, de dónde es y todos los resultados del juego.

Quini 6: quién es el nuevo millonario argentino y el impresionante premio que obtuvo
Quini 6: quién es el nuevo millonario argentino y el impresionante premio que obtuvo
Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3297 del Quini 6, realizado el miércoles 20 de agosto, dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar seis números en la modalidad "Tradicional". Te contamos de dónde es, cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego, que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6
A qué números jugó el nuevo millonario de Argentina

A qué números jugó el nuevo millonario de Argentina

Quini 6: quién es el nuevo millonario argentino y el impresionante premio que obtuvo

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $4.500.000.000. En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

En la modalidad "Tradicional", un único apostador logró acertar los seis números sorteados (05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42) y se llevó un premio de $1.514.811.387,60, convirtiéndose así en el nuevo millonario de la Argentina.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto

  • Tradicional

05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42

En esta oportunidad hubo 1 ganador que se llevará un monto de $1.514.811.387,60.

Con 5 aciertos hubo 56 ganadores, que se llevarán $395.479,93 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.368 ganadores, que se llevarán $2.805,77 cada uno.

  • La Segunda

08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.829.167.981 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 10 ganadores, que se llevarán $ 2.214.687,60 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 615 ganadores, que se llevarán $10.803,35 cada uno.

  • Revancha

10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $836.517.823 para el próximo sorteo.

  • Siempre sale

27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $18.052.941,27 cada uno

  • Pozo extra

Hubo 386 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $272.020,73

quinierla.jpg
Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: cuánto ganó y de qué lugar es el único millonario del sorteo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 21 de agosto

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Sexualidad y pareja: ¿Querer, amar o necesitar?

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura