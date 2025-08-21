Quini 6: quién es el nuevo millonario argentino y el impresionante premio que obtuvo

El sorteo 3297 del Quini 6 , realizado el miércoles 20 de agosto, dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar seis números en la modalidad " Tradicional ". Te contamos de dónde es , cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego, que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $4.500.000.000 . En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugó el nuevo millonario de Argentina

En la modalidad "Tradicional" , un único apostador logró acertar los seis números sorteados ( 05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42 ) y se llevó un premio de $1.514.811.387,60 , convirtiéndose así en el nuevo millonario de la Argentina.

Según informó la Lotería, el ganador realizó su jugada en la ciudad de Trelew , ubicada en la provincia de Chubut . Si querés seguir todas las novedades sobre el juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá .

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto

Tradicional

05 - 14 - 16 - 18 - 32 - 42

En esta oportunidad hubo 1 ganador que se llevará un monto de $1.514.811.387,60.

Con 5 aciertos hubo 56 ganadores, que se llevarán $395.479,93 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.368 ganadores, que se llevarán $2.805,77 cada uno.

La Segunda

08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.829.167.981 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 10 ganadores, que se llevarán $ 2.214.687,60 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 615 ganadores, que se llevarán $10.803,35 cada uno.

Revancha

10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $836.517.823 para el próximo sorteo.

Siempre sale

27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $18.052.941,27 cada uno

Pozo extra

Hubo 386 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $272.020,73

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.