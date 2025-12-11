11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Quién es el mendocino que presidirá la prestigiosa cámara internacional de jóvenes líderes

Gianfranco Leonel Esteban, de 26 años, fue elegido por unanimidad como Presidente Nacional de JCI Argentina para 2026.

Gianfranco Leonel Esteban, de 26 años, fue elegido por unanimidad como Presidente Nacional de JCI Argentina para 2026.

Gianfranco Leonel Esteban, de 26 años, fue elegido por unanimidad como Presidente Nacional de JCI Argentina para 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza volvió a ocupar un lugar central en el escenario del liderazgo joven. Durante la Convención Nacional de JCI Argentina, realizada en el departamento de San Martín, la organización proclamó por unanimidad a Gianfranco Leonel Esteban, un mendocino de 26 años, como Presidente Nacional para el período 2026.

El nombramiento no solo marcó un hito institucional: Esteban se convirtió en el presidente más joven en la historia de JCI Argentina, además de ser el tercer dirigente nacional surgido de JCI San Martín, algo que no ocurría desde 1987. La elección se dio en un marco inédito, con el respaldo absoluto de las delegaciones presentes y un clima que destacó el crecimiento de la organización en Mendoza.

cji gianfranco leonel esteban
Se proclam&oacute; a Gianfranco Leonel Esteban como presidente nacional de la CJI para 2026.

Se proclamó a Gianfranco Leonel Esteban como presidente nacional de la CJI para 2026.

Un liderazgo formado en la cuna del movimiento joven

El nuevo presidente nacional ingresó a JCI en 2018 y desde entonces acumuló una trayectoria sostenida en distintos niveles de representación. Fue Presidente Local en 2021, funcionario nacional desde 2022 y este año ejerció como Vicepresidente Ejecutivo Nacional, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la estructura.

Su formación incluye logros poco habituales para su edad:

  • Es Graduado de la Academia de Liderazgo de América 2024, un programa regional de alto rendimiento.

  • Completó en 2025 la JCI Academy en Japón, considerada una de las instancias formativas más prestigiosas del mundo para jóvenes líderes.

Desde la organización destacaron que su perfil combina experiencia institucional, formación internacional y una marcada vocación por el trabajo colaborativo.

“Liderar para Servir”, el lema que guiará su mandato

Para el 2026, Esteban definió como eje de gestión el concepto “Liderar para Servir”, un enfoque que —según explicaron desde la organización— busca reforzar el impacto comunitario, la participación juvenil y la articulación con instituciones públicas y privadas en todo el país.

La elección se realizó durante la Convención Nacional celebrada en San Martín, un encuentro que reunió a más de 80 jóvenes líderes de distintas provincias y que incluyó espacios de formación, oratoria, debate, networking empresarial y elección de autoridades. El evento dejó en claro el peso creciente de Mendoza dentro de la red, que este año volvió a posicionarse como anfitriona de una de las citas más relevantes de JCI Argentina.

Una red global con más de un siglo de historia

La Junior Chamber International (JCI) es una organización no gubernamental fundada en 1915 y presente en más de 100 países. Conecta a jóvenes de 18 a 40 años comprometidos con el liderazgo, el emprendimiento y la acción comunitaria. Su misión es “ofrecer oportunidades de desarrollo de liderazgo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos”.

En Argentina, la entidad tiene más de 80 años de trayectoria y capítulos activos en diversas provincias, entre ellas Mendoza, donde JCI San Martín se ha consolidado como un semillero de nuevos liderazgos.

Con su designación, Gianfranco Leonel Esteban no solo representa a un nuevo capítulo generacional dentro de JCI Argentina, sino también a una provincia que vuelve a ser protagonista en uno de los espacios de formación juvenil más influyentes del mundo.

