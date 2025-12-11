11 de diciembre de 2025
La JCI Argentina reunió a más de 80 participantes en su Convención Nacional 2025

Durante tres días, la ciudad de San Martín se convirtió en un polo nacional de formación, innovación y networking, con jóvenes líderes de todo el país.

La ciudad de San Martín, Mendoza, fue el punto de encuentro federal para el liderazgo joven con la realización de la Convención Nacional de la JCI Argentina 2025, que tuvo lugar del 22 al 24 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco. Más de 80 jóvenes líderes de distintas localidades del país participaron de una agenda intensa dedicada a la formación, el debate y la construcción de redes profesionales, mientras que otras 30 personas se sumaron a actividades abiertas como JCI in Business y Líder 360.

El evento marcó un hito para la organización en la región y fortaleció la presencia de JCI en la provincia de Mendoza, que en los últimos años se ha posicionado como un nodo estratégico para el ecosistema emprendedor y la capacitación juvenil.

En el encuentro se proclamó a Gianfranco Leonel Esteban como presidente nacional para 2026.

Una agenda centrada en liderazgo, innovación y debate

Durante las tres jornadas, la Convención desarrolló un cronograma diverso que combinó actividades de networking, intercambios institucionales, elección de autoridades nacionales, torneos de oratoria y debate, así como espacios de formación vinculados a liderazgo, gestión emocional y comunicación digital.

Participantes de toda Argentina viajaron hasta San Martín para capacitarse, compartir experiencias y ampliar su red de contactos, impulsando nuevas oportunidades y proyectos de impacto tanto regional como nacional.

Líder 360: inspiración y networking con referentes nacionales

Uno de los espacios más convocantes fue Líder 360 – Conectar, un encuentro enfocado en “Oportunidades y Networking”, que reunió a figuras destacadas del ámbito público, privado y emprendedor.

Entre los expositores se encontraron:

  • Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación de Mendoza y presidenta del Polo TIC.

  • Cecilia Ribecco, consultora en innovación e IA, embajadora argentina de WEDO.

  • Emiliano Devita, fundador de Hefesto Café.

  • Matías Armani, emprendedor y fundador de DevFactory.

  • Martín Andrada, creador de Cacha’s Food.

  • Valentín Tomás Ruiz, diseñador arquitectónico.

Los referentes compartieron experiencias reales, aprendizajes vinculados al liderazgo emprendedor y una mirada sobre las oportunidades actuales para desarrollar proyectos con impacto.

JCI in Business: primera edición nacional y un puente con el sector privado

La Convención también fue sede de la primera edición de JCI in Business en Argentina, una propuesta que reunió a empresarios, emprendedores y especialistas en un espacio de mentoreo y articulación comercial.

El panel empresarial estuvo integrado por:

  • Fernando Galante, CEO de Ohana y Chimpay.

  • Tomás Bonetto, representante de Lácteos Las Tres.

  • Matías Esteso, Bodega Doña Paula.

  • Sebastián Garavaglia, Garavaglia Winery.

La actividad incluyó rondas de mentoreo personalizado a cargo de referentes como María José Rubio Nanclares (Endeavor Cuyo), María Ángeles López Travaglini (Luxe International CX), especialistas de Manpower y Juan Francisco Blotta (Emerald Capital). Además, se realizó una degustación especial junto a Bodega Trivento y el acompañamiento de Scrum Club de Negocios.

Un espacio que potencia el liderazgo joven

Desde JCI San Martín destacaron el impacto de este encuentro: “La energía y el compromiso que vimos en esta Convención muestran el enorme potencial de la juventud argentina. San Martín se transformó en un espacio donde las ideas, el aprendizaje y las conexiones dieron lugar a nuevas oportunidades. Este encuentro reforzó nuestra misión: seguir formando líderes capaces de crear impacto real en sus comunidades”, expresaron.

¿Qué es JCI? Una red global centenaria de líderes jóvenes

La Junior Chamber International (JCI) es una organización global fundada en 1915, presente en más de 100 países y orientada a conectar jóvenes líderes de 18 a 40 años comprometidos con el desarrollo personal y comunitario.

En Argentina tiene 80 años de trayectoria y actividad en cinco provincias, incluyendo Mendoza. Su misión es “ofrecer oportunidades de desarrollo de liderazgo que empoderen a los jóvenes a crear un cambio positivo”, y su visión, “ser la principal red mundial de jóvenes líderes”.

Con la Convención Nacional 2025, JCI Argentina cerró un año de crecimiento institucional y reforzó el rol de Mendoza como sede estratégica para el desarrollo de nuevas generaciones de líderes en un mundo cambiante.

