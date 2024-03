Quién es Agostina Saua, la nueva reina nacional de la Vendimia 2024

El proyecto de Agostina Saua está basado en la inclusión social: enseñar braille e instalar semáforos para personas no videntes en las avenidas principales de la ciudad.

Además, Agostina canta y realiza natación. "Mi papá siempre cantó, fue a coros y tuvo su banda. Él fue quien me inculcó el amor por el canto desde muy chiquita. Siempre lo hice como hobby, nunca he tomado clases. He cantado en los coros, en los cumpleaños de 15 de mis amigas, en la iglesia, pero siempre fue espontáneo, sin la presión de ver si cantaba bien o mal", contó la flamante reina con relación a su vínculo con el canto.