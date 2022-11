¿Qué signos son el alma de la fiesta?

A simple vista, Tauro puede parecer el alma de la fiesta, pero en su interior, es cuidadoso, callado y paciente. Su alto nivel de paciencia le permite examinar a alguien por completo antes de comenzar una relación con ellos o darles su confianza. Suelen ser tercos y su paciencia les permite ser persistentes y tenaces, ¡simplemente no se detienen por ningún motivo!

GÉMINIS

Este signo siempre conserva un espíritu infantil que le permite relucir y ser muy fiestero, ya que olvida que es adulto y se divierte libre de prejuicios y limitaciones, tal como hacen los pequeños. Por ello, una buena fiesta siempre incluirá a un Géminis.

CÁNCER

Las personas que nacieron bajo este signo del zodiaco toman el baile como una manera para distenderse y es por ello que disfrutan cada momento ya que ahí se sienten libres. Además, ellos se caracterizan por hacerlo en cualquier lugar, por lo que no es raro verlos bailar o mover la cabeza mientras caminan por la calle. Los cancerianos tienen el ritmo en la sangre por lo que hasta cuando están cumpliendo su jornada laboral se están moviendo al compás de la música de su cabeza. Si bien son un poco tímidos en general, cuando se habla de baile ellos son los primeros en mostrar sus mejores pasos en la pista.

LEO

Carismáticos, optimistas y alegres, así son los leones del zodiaco. Cualquier conversación con los nacidos bajo este signo zodiacal será divertida e interesante. No perderás el interés en lo que tengan que decir. Además, se les facilita hacer reír a los demás. Por esta razón, las risas nunca faltarán en una reunión con ellos. Son perfectos para salir de fiesta y mantener largas conversaciones.

VIRGO

Este signo nunca se negará a salir de fiesta. Virgo considera que pasa demasiado tiempo en cuestiones serias como para desaprovechar una salida con amigos. Para divertirse, Virgo lo hará a la perfección y no descuidará ningún detalle, así que este fin de semana no dudes en llamar a alguien de este signo si tenés una fiesta y no querés ir solo.

LIBRA

A Libra le encanta reunirse y conocer gente nueva. Nunca rechaza una invitación, porque sabe que es la oportunidad perfecta para sacar todo su encanto y sus mejores atuendos a pasear. Llama la atención por su personalidad arrolladora, pero también por su gusto exquisito para la moda.

ESCORPIO

A diferencia de lo que pueda parecer a muchos, Escorpio es uno de los signos más abiertos y divertidos, cuando de fiestas se trata. Si bien es cierto que a los nativos de este signo les cuesta confiar y adaptarse en un principio a su entorno, te aseguramos que si te llevas a un escorpiano de fiesta, te quedará impresionado al verlo participar de ella como uno de los propios anfitriones.

SAGITARIO

Son el alma de la fiesta y no tienen ningún problema con que todas las reuniones y fiestas se hagan en su casa. Los Sagitario aman ser anfitriones y se preocupan porque sus invitados estén gozando del mejor momento. Resaltan por su capacidad de convertir cualquier momento en una excusa para celebrar y pasarla bien. Su presencia ilumina cualquier sala y poseen una risa contagiosa que alegra al más antipático de todos.

CAPRICORNIO

El capricornio no espera que reúnas en su fiesta a mucha gente, hasta se puede sentir agobiado si ve a personas que no conoce. Así que, mejor céntrate en los más allegados a él, para hacerle sentir a gusto y pueda mostrarse tal cual es, sin sentirse cohibido.

ACUARIO

Este signo no sabe lo que es aburrirse, si no lo invitan a hacer un buen plan lo creará él. Acuario es un buen compañero para salir a divertirse y, cuanto más original sea la cita, mejor ánimo tendrá para contagiarle a los demás. En esta época, Acuario es feliz, porque le da inicio a la temporada de fiestas ¡y no para hasta su cumpleaños!

PISCIS

Los de Piscis siempre podrán contagiar de mucha alegría y de adrenalina. Con ellos es imposible no tener las mejores fiestas. Además, es uno de los signos del zodiaco más optimistas, por ello siempre levantarán el ánimo cuando los otros lo necesiten. Fuente: Diario Show