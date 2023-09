Qué se sabe del virus Nipah: ¿puede desatar otra pandemia?

virus nipah.webp El virus Nipah activó las alarmas en todo el planeta

“Cabe destacar que cuando este virus cuando invade al humano tiene una tasa de mortalidad que es un poco más alta de lo habitual porque entre 40% y 75% puede morir, porque no tenés mecanismos que te defiendan ante un virus nuevo en tu organismo, entonces la afección del Nipah siempre puede ser más grave, porque es más agresivo. De todas maneras, recordemos que cuando inició el Covid lo hizo con una tasa de letalidad alta que fue disminuyendo porque a medida que iba tomando contacto, se van generando niveles de protección, y la tasa de letalidad bajó muchísimo y ahora, ya existe la vacunas”, sumó.

El Nipah, ¿puede desencadenar otra pandemia?

En cuanto a la posibilidad de que este virus sea el responsable de una nueva pandemia, Tejeiro llevó un mensaje tranquilizador: “Este tipo de virus, como el Nipah, no ha demostrado que pueda producir una pandemia, porque todavía le falta la característica clave para que un virus se genere una pandemia: la transmisibilidad, que tiene que ser muy alta como la del Covid, la gripe, que de persona a persona se transmite muy rápidamente”, explicó.

“Todavía no hay vacuna contra el Nipah, tampoco hay alguna en vías de desarrollo por esto que comentaba: le falta ser altamente transmisible. Por ahora, son brotes pequeños en estos lugares. Pensemos que hubo brotes en el 1999, en el 2001, en el 2018, 2019 y ya estamos en el 2024, y no hubo manifestaciones fuera de esas zonas limitadas, hoy no es un virus de relevancia. Actualmente, tenemos otras enfermedades más importantes para preocuparnos como, por ejemplo, el Covid, el dengue, las infecciones de transmisión sexual (ITS) que van en aumento, por citar algunas a las que debemos seguir abocándonos”, cerró.