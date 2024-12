Qué es el entrenamiento funcional, la forma de ejercitar el cuerpo que se adapta a tus necesidades

Algunos de los motivos por los que muchas personas posponen la realización de actividad física es porque consideran que no tienen los elementos o el equipamiento necesario para realizar determinados ejercicios. Sin embargo, hay múltiples movimientos que realizamos en nuestro día a día que pueden formar parte de una rutina. En esta columna de Expo Fitness , podrás conocer cuáles son los beneficios del entrenamiento funcional y cómo llevarlo a cabo.

Nathaly Herrera1.jpg

Otro plus de este entrenamiento es que lo pueden realizar todo tipo de personas y no es necesario contar con un montón de elementos para poder realizarlo. Lo importante es no olvidar de hacer una correcta entrada en calor antes de hacer cualquier tipo de actividad física.