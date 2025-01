Primeros Auxilios Emocionales: la brigada del Hospital Central que asiste en los momentos más duros

La pandemia por Covid-19 tuvo un impacto muy marcado no solo en lo relativo a la salud física de las personas, sino también en la salud mental . Sin dudas, el encierro, la incertidumbre y el temor que se extendió durante todo el 2020 y gran parte del 2021 tuvieron efectos negativos en la sociedad, pero las guardias colmadas de pacientes , las pocas -y a veces nulas- horas de sueño, el deseo de ayudar y la impotencia ante las dolorosas pérdidas formaron parte del día a día de doctores, médicos y enfermeros.

En especial, Fazio señaló que la brigada actúa en los fenómenos de disociación emocional y disociación técnica. “Habitualmente, una persona cuando está en una situación normal de la vida tiene en equilibrio el razonamiento y las emociones. Cuando se produce la crisis por una emergencia, por un evento traumático, se produce una disociación”, explica.

brigada auxilios emocionales hospital central.png Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza

Y continúa: “En el caso de la víctima se produce la disociación emocional y, en el caso del personal médico, la técnica. El galeno deja de lado todas las emociones y se pone a trabajar en lo técnico, en los protocolos, para asistir a esa víctima y poder ayudarle a recobrar su estado de salud”.

Por otro lado, la víctima experimenta una disociación emocional que puede disparar distintas reacciones. “Algunos gritan o lloran, otras personas se quedan paralizadas y no les permite razonar. Vos podés preguntarle, por ejemplo, el domicilio y no pueden responder porque no pueden razonar en ese momento. Entonces, la brigada actúa tratando de calmar esas emociones y que la persona pueda volver a razonar”, detalla.

“Esta brigada nace como forma de ayudar desde la prevención y desde el autocuidado a nuestros compañeros de trabajo, especialmente a los que actúan en la emergencia”.

Así como los voluntarios e integrantes de la brigada están capacitados para asistir a sus compañeros, también se trabaja fuertemente en el autocuidado. “Somos personas trabajando con personas y muchas veces nos encontramos con casos que son realmente desgarradores. Si no sabemos o no podemos gestionar las emociones, es muy complejo cuidar al otro, asistirlo o poder comprender sus reacciones”, expresa Fazio.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg Foto: Yemel Fil

En este sentido, la profesional ejemplifica que hay reacciones de familiares de pacientes que, al recibir una mala noticia, reaccionan de forma agresiva (algunos rompen objetos o golpean vidrios), por lo que los profesionales deben cuidarse para poder cuidar, también, de las personas que enfrentan momentos difíciles.

Por ello, el centro hospitalario brinda capacitaciones a los voluntarios a cargo de Alicia Galfasó, especialista en psicotraumatología y psicología de la emergencia; además de contar con una extensa trayectoria en ese ámbito. Allí, se enseña cómo acercarse a una persona que está en ese estado, cómo debe ser la comunicación y el lenguaje a utilizar, qué palabras decir, cuáles no y el tipo de preguntas a realizar, ya que un abordaje incorrecto puede producir un desborde emocional, puntualizó Fazio a este medio.

“Luego de una intervención se utilizan técnicas de descarga emocional, técnicas de cambio de foto, por ejemplo, porque hay imágenes que, si no haces técnicas específicas, no te las sacas de la mente”, añadió.

La pandemia por Covid-19, el disparador de la brigada

La profesional precisó que, si bien durante la emergencia por Covid-19 “se podía hacer bastante poco”, los galenos atravesaron momentos muy difíciles durante esa época, especialmente en la post-pandemia. “Tuvimos distintos talleres, intervenciones e, incluso, un pedido a la Dirección de Salud Mental para que interviniera porque hubo casos de personas con distintos desgastes, trauma emocional y psíquico de cosas que vivieron e, incluso, se produjeron [casos de] suicidios”, relató.

En este duro escenario, desde Recursos Humanos se socorrió a compañeros de quienes habían fallecido. “En esta búsqueda intensa de herramientas nos encontramos con esto, con el PAE, que ayuda a prevenir y a que la gente tenga herramientas de autocuidado para poder disfrutar de la tarea que estamos haciendo”, señaló.

“Alicia Galfasó tiene un lema: ‘Que lo que nos apasiona no nos enferme’, y a eso es a lo que apuntamos; a que en el trabajo en situaciones de crisis nosotros podamos tener esa herramienta [el autocuidado] para poder disfrutar de la tarea por más difícil que sea”, destaca Carina Fazio.

¿Quiénes conforman la brigada de Primeros Auxilios Emocionales?

Según remarcó Fazio, la convocatoria al voluntariado de PAE está destinada a profesionales de distintas áreas del Central. Este personal trabaja, habitualmente, en distintos turnos porque las emergencias no se pueden prever, por ello es necesario que siempre haya alguien capacitado que pueda ayudar a sus compañeros e intervenir en una determinada situación de crisis.

ayuda, trabajo social, manos unidas, equipo.jpg Foto: Freepix

De acuerdo con la información compartida desde el Ministerio de Salud, los beneficios de contar con esta brigada en la institución son:

La aceleración de los tiempos de intervención;

La disminución de los costos operativos;

Permite trabajar con coherencia y con códigos institucionales compartidos.

Actualmente, la inscripción está cerrada y ya se conformó un grupo de 30 voluntarios que cuenta con el tercer nivel de capacitación completo. A lo largo del año, se completará la formación con los niveles 4º y 5º. A futuro, Fazio anticipó que se abrirá una nueva inscripción para conformar otra brigada, la cual también estará compuesta por personal del nosocomio.

“Esto nace como una iniciativa para el autocuidado y la ayuda a nuestros compañeros de trabajo y para la gestión de la crisis que se produce dentro [del Central]. No nos olvidemos de que es un hospital de referencia en el oeste argentino y en neurotrauma, entonces los casos más complejos llegan acá”, suma.

“Los integrantes tienen que tener una gran vocación de servicio, ese interés por ayudar al otro y un perfil en el que el entrenamiento les ayude y sean útiles dentro de la brigada”, concluyó Carina Fazio.

