Preocupante: 7 de cada 10 padres judicializados son deudores alimentarios

Costo 0: la importancia del proyecto de ley

Para el legislador, este proyecto busca subsanar una necesidad de miles de familias y darle una herramienta más a la Justicia. "Buscamos que aquel que esté en el registro, ingrese cuando debe tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. Y a partir de ahí comienzan algunas trabas, como no poder salir del país, no poder escriturar, no poder sacar el carnet de conducir, abrir una cuenta, todo con el fin de que regularice su situación".

"Le queremos dar a la justicia, al juez, que administre, en definitiva, esto, una herramienta para obligarlo a regularizar la situación", destacó Cobos.

Si bien existen registros de deudores alimentarios en algunas provincias, este proyecto de ley busca unificar y que el sistema pueda detectar a cualquier persona morosa, en cualquier parte del país. "Por ejemplo, hay registro de deudores en San Luis, pero se van a Córdoba a realizar cualquier trámite, operación, compra de propiedades. Entonces lo que necesitamos es un registro único nacional, para inhibirlo nacionalmente".

Otra de las ventajas que presenta el proyecto es que posee "costo 0": "Tiene cero costo, o sea, cero costo fiscal, no hay costo, y 100% de beneficio para los chicos, sobre todo, porque estamos priorizando al niño", dijo Julio Cobos.

Pese a ello, la medida debe ser tratada durante lo que resta de 2024, ya que si no se discute ahora, se tendrá que volver a presentar "y cada proyecto de ley demora años para ser tratado porque hay otras propiedades". "Me atreví a plantear la situación después de lo que pidió la primera dama, pero que es fundamental para miles de mujeres o familias", dijo.

La situación planteada por la ex primera dama no es exclusiva, muchas mujeres atraviesan situaciones similares: 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria. Lamentablemente, el proyecto de #deudoresalimentarios que les da protección legal duerme en el @SenadoArgentina

Y agregó: " Hay que insistirle a los senadores por Mendoza, que son tres. Yo ya les he mandado varios mensajes a cada uno, pero bueno. También le he pedido en particular a la vicepresidenta y al presidente de la Comisión de Legislación que trate el tema. Lo habían puesto en el temario, yo iba a explicar y lo levantaron repentinamente en el temario. No se trató más, es una lástima".

"Es un proyecto necesario que fue aprobado por consenso, así que la verdad que no entiendo qué es lo que puede costar, si hay tanto consenso, darle dictamen y tratarlo", finalizó.

