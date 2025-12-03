Por qué se celebra hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico en Argentina

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico y la Médica en Argentina y toda Latinoamérica. En esta nota te contamos el origen de la fecha, su importancia y las diferentes especialidades que se celebran en esta efeméride.

Esta fecha fue establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en honor al Dr. Carlos Finlay , destacado médico cubano nacido el 3 de diciembre de 1833, reconocido por sus investigaciones sobre enfermedades transmisibles.

La conmemoración oficial fue avalada por la OPS en 1953, tras una propuesta presentada por la Federación Médica Argentina a través del infectólogo cordobés Remo Bergoglio , durante el Congreso Panamericano celebrado en Dallas, Texas. Desde entonces, el 3 de diciembre se reconoce en toda Latinoamérica como un día para valorar la labor de los médicos y médicas.

Carlos Juan Finlay Barrés dedicó años a investigar la causa de la fiebre amarilla y, en 1881, propuso que la enfermedad era transmitida por un vector intermediario: el mosquito Aedes aegypti.

En su momento, su teoría no fue aceptada, ya que se creía que la fiebre amarilla se propagaba por contacto con objetos o ropa contaminada. No se registraron avances significativos hasta 1901, cuando Estados Unidos creó una comisión para combatir la enfermedad. Esta comisión comprobó la validez de la teoría de Finlay y comenzó a implementar medidas de prevención centradas en la erradicación del mosquito Aedes aegypti.

Cuáles son las especialidades en medicina

Medicina Familiar

Medicina Interna

Endocrinología

Pediatría

Gineco-obstetricia

Cirugía

Psiquiatría

Cardiología

Dermatología

Gastroenterología

Infectología

Nefrología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Neumología

Neurología

Radiología

Anestesiología

Oncología

Patología

Urología

Medicina física y rehabilitación

Medicina Intensiva

El 3 de diciembre se celebra el valor de los médicos y médicas, reconociendo su rol fundamental en la sociedad como guardianes de la salud, encargados de prevenir enfermedades, tratar a los pacientes y fomentar hábitos saludables en la población. / UNC.

