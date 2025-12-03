3 de diciembre de 2025
Por qué se celebra hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico en Argentina

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico y la Médica en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico y la Médica en Argentina y toda Latinoamérica. En esta nota te contamos el origen de la fecha, su importancia y las diferentes especialidades que se celebran en esta efeméride.

3 de diciembre: todo sobre la celebración del Día del Médico en Argentina

Por qué se celebra hoy el Día del Médico en Argentina

Esta fecha fue establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en honor al Dr. Carlos Finlay, destacado médico cubano nacido el 3 de diciembre de 1833, reconocido por sus investigaciones sobre enfermedades transmisibles.

La conmemoración oficial fue avalada por la OPS en 1953, tras una propuesta presentada por la Federación Médica Argentina a través del infectólogo cordobés Remo Bergoglio, durante el Congreso Panamericano celebrado en Dallas, Texas. Desde entonces, el 3 de diciembre se reconoce en toda Latinoamérica como un día para valorar la labor de los médicos y médicas.

Qué aporte hizo el Dr. Carlos Finlay

Carlos Juan Finlay Barrés dedicó años a investigar la causa de la fiebre amarilla y, en 1881, propuso que la enfermedad era transmitida por un vector intermediario: el mosquito Aedes aegypti.

En su momento, su teoría no fue aceptada, ya que se creía que la fiebre amarilla se propagaba por contacto con objetos o ropa contaminada. No se registraron avances significativos hasta 1901, cuando Estados Unidos creó una comisión para combatir la enfermedad. Esta comisión comprobó la validez de la teoría de Finlay y comenzó a implementar medidas de prevención centradas en la erradicación del mosquito Aedes aegypti.

Cuáles son las especialidades en medicina

  • Medicina Familiar
  • Medicina Interna
  • Endocrinología
  • Pediatría
  • Gineco-obstetricia
  • Cirugía
  • Psiquiatría
  • Cardiología
  • Dermatología
  • Gastroenterología
  • Infectología
  • Nefrología
  • Oftalmología
  • Otorrinolaringología
  • Neumología
  • Neurología
  • Radiología
  • Anestesiología
  • Oncología
  • Patología
  • Urología
  • Medicina física y rehabilitación
  • Medicina Intensiva

El 3 de diciembre se celebra el valor de los médicos y médicas, reconociendo su rol fundamental en la sociedad como guardianes de la salud, encargados de prevenir enfermedades, tratar a los pacientes y fomentar hábitos saludables en la población. / UNC.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 3 de diciembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

