¿Por qué el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra el Genocidio?

El Día Internacional contra el Genocidio se conmemora cada 9 de diciembre. En esta nota, conocé el origen de esta efeméride y su sentido reflexivo.

Sociedad

Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra el Genocidio, oficialmente llamado Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de este Crimen. Es una jornada destinada a la reflexión de la sociedad sobre los crímenes de odio y a la prevención de nuevas atrocidades.

Por qué se celebra el 9 de diciembre

La efeméride fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, en recuerdo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), que ofreció la primera definición jurídica del genocidio y obliga a los Estados a prevenirlo y sancionarlo.

Más allá de su origen jurídico e histórico, el 9 de diciembre es una fecha para honrar a las víctimas asesinadas por motivos étnicos, religiosos o políticos, y para que organismos internacionales y gobiernos promuevan acciones y mensajes orientados a prevenir estos crímenes y fortalecer la vigencia de la Convención de 1948.

Cómo define la ONU el genocidio

Según el artículo II de la Convención contra el Genocidio, se considera genocidio cualquiera de los actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre esos actos se incluyen:

  • Matar a miembros del grupo.
  • Causarles daño físico o mental grave.
  • Someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que provoquen su destrucción física total o parcial.
  • Impedir nacimientos dentro del grupo mediante medidas dirigidas a ello.
  • Trasladar forzosamente a niños del grupo a otro grupo.

Fuente: Wikipedia.

