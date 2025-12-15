15 de diciembre de 2025
{}
Por qué el 15 de diciembre se celebra el Día del Camionero en Argentina

Cada 15 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Camionero. En esta nota, conocé el origen de la fecha y cómo será su actividad durante esta jornada.

Por qué el 15 de diciembre se celebra el Día del Camionero en Argentina
Por qué el 15 de diciembre se celebra el Día del Camionero en Argentina Foto: Freepix
Cada 15 de diciembre se celebra el Día del Camionero en Argentina. La fecha no solo rinde homenaje a quienes conducen vehículos de gran porte, fundamentales para el movimiento de la economía nacional, sino que también recuerda un hecho histórico que marcó el rumbo de la profesión hace casi 60 años.

Día del Camionero en Argentina: origen y por qué se celebra el 15 de diciembre

El origen de esta efeméride se remonta al 16 de marzo de 1943, cuando se creó el Sindicato de Camioneros. A partir de allí comenzó un largo camino que culminó en 1955, año en el que el gremio obtuvo la personería jurídica, es decir, el reconocimiento legal como organización por parte del Estado nacional.

Sin embargo, el acontecimiento que definió la elección de esta fecha fue la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo, celebrado el 15 de diciembre de 1967. En ese marco se debatieron avances, planes y reclamos del sector, lo que significó una mejora sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores.

Camiones, ruta, camiones varados, paso internacional, camioneros.jpg
Argentina celebra el Día del Camionero este 15 de diciembre.

Argentina celebra el Día del Camionero este 15 de diciembre.

Desde entonces, cada 15 de diciembre se realizan homenajes a los choferes del rubro, quienes a diario asumen la responsabilidad del transporte pesado, clave para la distribución de bienes esenciales, como los productos alimenticios.

En su día, ¿los camioneros trabajan?

Según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, en su apartado 3.3.3, el 15 de diciembre es considerado un día no laborable y pago. Esto implica que, si bien la actividad no se detiene por completo, aquellos trabajadores que presten servicios durante la jornada deben percibir un pago adicional del 100%.

