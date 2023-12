Por falta de presupuesto, los niños pasarán el verano en casa.

La inflación golpea con fuerza a las familias mendocinas, a tal punto que este verano la mayoría de los niños se quedarán en sus casas para "disfrutar de sus vacaciones" . En términos generales, se asegura que por falta de presupuesto "no ha planeado nada" y que "no hará nada con sus hijos".

La colonia de verano, los clubes, deportes y vacaciones en la Costa fueron, por muchos años, los elegidos de las familias luego de un año cargado de actividades escolares. Sin embargo, con una canasta básica que en octubre marcó $321.171,24 para no ser pobre y $133.266,08 para no ser indigente en Mendoza, este año no sucederá lo mismo.