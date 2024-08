Polémico despido de una directora en una escuela mendocina

Estudiantes exigen el esclarecimiento del despido de la directora

Según supo Sitio Andino, aquella vez, alumnos del nivel secundario se manifestaron con carteles, bombos y cánticos para pedir por diferentes problemáticas que los aquejan, pero en especial por lo sucedido con la directora, quien era “muy querida” entre el estudiantado y los “contenía mucho”.

Desde la institución reconocieron el cariño que los menores tenían para con la docente de 28 años de trayectoria, pero precisaron que la misma hizo circular "información falsa" a través de un correo electrónico a su nombre.

En rigor, la directora había puesto en conocimiento de la comunidad educativa que fue desvinculada en carácter "irregular, injusto e injustificado" por su decisión de "activar y dar intervención al Protocolo de Situaciones Emergentes en Escuelas según la Ley 9054 y el Decreto 1187/17" con motivo del "agravio cometido por un estudiante".

En respuesta, la Directora General de la institución compartió con SITIO ANDINO documentos probatorios en los que se constata que el despido fue "multicausal", justificado y en los que no se hace referencia a los motivos denunciados por la docente.

Padres aseguran que la falta de respuesta "ha generado controversias"

colegio, escuela niños cantores.jpg Malestar de padres y estudiantes de una escuela de Guaymallén por el despido de una directora Foto: Yemel Fil

Para los padres, la falta de respuestas de las autoridades del colegio en diferentes aspectos “ha generado controversias” y, debido a que “continúan las desvinculaciones y los representantes de la escuela siguen faltando al pacto de comunicación con las familias” han surgido rumores “que causan mucho daño en conflictos altamente delicados” en los cuales también se ven involucrados menores de edad, según manifestaron en un comunicado compartido en las primeras semanas de julio.

“Es por ello que resulta inminente que la escuela se expida ampliamente sobre estos temas”, añadieron. Si bien a los padres se les informó que la directora fue desvinculada “con causa justa” por transgredir la normativa de la institución, para muchos “no es casualidad” que esto ocurriera a pocos días del comienzo del receso invernal. “El año pasado despidieron a varios docentes de igual manera, cerca de las vacaciones para que el pasar del tiempo calme las aguas”, expresó uno de ellos en la aplicación de mensajería.

Este miércoles 31 de julio, la comisión de familias y padres que forman parte de la comunidad educativa mantuvieron una reunión con las autoridades de la escuela. Allí se abordó las problemáticas que los aquejan y se intentó esclarecer lo sucedido que, según la directora general, buscaba "ensuciar" el nombre de la escuela y vulneraba a los estudiantes. "Fue muy positiva", expresaron a este medio.

Escuela Niños Cantores: detallaron el motivo detrás de la desvinculación de la directora

SITIO ANDINO pudo acceder a una notificación, fechada al 19 de julio, que el representante legal de la institución envió a las familias. Allí se aclara que rechazan el contenido de la carta de la directora del nivel secundario enviada a la Comunidad Educativa de forma irregular "por no ajustarse a la verdad y que ha pretendido generar malestar y confusión".

"Además de no dar cuenta de las verdaderas causales de despido, esta comunicación no informa ninguna de las transgresiones que justificaron la desvinculación", sigue el documento. Según precisó la autoridad general de la escuela, una de las razones fue "la no presentación de un requisito obligatorio y esencial que la habilita para ejercer la función que desempeñaba".

Asimismo, se remarca que la educadora "vulnera gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dice proteger" en la misiva enviada a padres y que "esta ilegal comunicación ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales".

Lo mismo fue remarcado en diálogo con este medio, donde la directora general precisó que "todo está en Poder de la Justicia con las probatorias correspondientes".

"Próximamente se comunicará la designación de la persona a cargo de la Dirección de Nivel Secundario, quien trabajará en equipo con el gabinete" psicopedagógico de la institución, el cual estará a disposición de los y las estudiantes para brindar un espacio de diálogo, contención y "acciones positivas", promete el documento de las autoridades enviado a las familias.