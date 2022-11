¿Podría Argentina quedarse sin pediatras? Fuerte mensaje de la Asociación a los políticos

WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.16.32.jpeg La Asociación de Pediatría alerta a la sociedad que en un promedio de 10 años no habrá residentes en esta área.

“Los médicos que egresan de las facultades deciden no elegir pediatría como su especialidad y esto que venimos observando todos los años, se viene acentuando. En el año 2021, en el concurso de residencia, había quedado un 30% de las vacantes de todo el país no ocupadas y este año que si bien todavía no está cerrado pensamos que el resultado será peor”, advirtió Moreno.