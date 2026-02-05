5 de febrero de 2026
{}
Otra vez el CONICET hizo historia: descubrieron una medusa gigante en el Mar Argentino

En una nueva expedición al fondo del mar, científicos del CONICET descubrieron una medusa gigante, una especie rara. El ejemplar fue filmado a 253 metros de profundidad. Tiene el tamaño de un colectivo escolar.

Científicos del CONICET encontraron una medusa gigante en el Mar Argentino.

Científicos del CONICET encontraron una medusa gigante en el Mar Argentino.

Una medusa fantasma gigante fue hallada por científicos argentinos en las profundidades del Mar Argentino durante una expedición marina encabezada por el CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

Se trata del ejemplar de Stygiomedusa gigante que fue encontrado a más de 250 metros de profundidad y es una especie rara y poco observada que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

Justamente, la medusa sorprendió a los investigadores por sus enormes dimensiones, las cuales fueron comparadas con las de un ómnibus escolar, mientras que la misma fue hallada a unos 253 metros de profundidad en el talud continental.

La citada medusa se trata de una especie que, a diferencia de otras, carece de tentáculos urticantes y se alimenta mediante cuatro largos brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros, utilizados para capturar plancton y pequeños peces, mientras que la campana puede medir cerca de un metro de diámetro, lo que junto a sus brazos genera un impacto visual inusual.

En tanto, se indicó que la expedición se llevó a cabo a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y que durante la misma se recorrieron zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de explorar áreas poco conocidas del océano argentino.

