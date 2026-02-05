Conicet, 68 años de historia: así se fundó la principal entidad científica de Argentina Foto: Archivo

El CONICET cumple 68 años: cómo se fundó El CONICET fue fundado el 5 de febrero de 1958 como un organismo autárquico y descentralizado, bajo la dirección de Bernardo Houssay, primer Premio Nobel de Medicina de América Latina. Su creación marcó un punto de inflexión en la política científica nacional, al establecer carreras de investigación, becas y un sistema de financiamiento que permitió profesionalizar la actividad científica en el país.

Desde sus inicios, la institución se consolidó como heredera de experiencias previas, como el Conityc creado en 1951, y adoptó un modelo moderno que permitió a los investigadores dedicarse de manera exclusiva a la generación de conocimiento. A lo largo de los años, amplió su alcance disciplinar y territorial, integrando ciencias exactas, naturales, sociales, humanas y de la ingeniería.

Conicet, fachada, científicos de Mendoza En Mendoza, Conicet tiene su sede principal en el Parque San Martín. Foto: Cristian Lozano En la actualidad, el CONICET representa el corazón del sistema científico argentino. Con más de 24.000 trabajadores, presencia en todo el territorio nacional y una red de institutos en conjunto con universidades públicas, el organismo impulsa investigaciones estratégicas vinculadas a la salud, la producción, el ambiente, la tecnología y los recursos naturales.

Reconocido a nivel internacional, el CONICET no solo produce ciencia de excelencia, sino que también promueve el acceso abierto al conocimiento y la formación de nuevas generaciones de científicos. A 68 años de su fundación, sigue siendo una herramienta central para pensar el desarrollo del país con una mirada federal, inclusiva y de largo plazo. Fuente: CONICET Santa Fe