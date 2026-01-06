OSEP habilitó la Telemedicina en su app para consultas médicas las 24 horas

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) puso en marcha su nuevo servicio de Telemedicina , una herramienta que permite a los afiliados realizar consultas médicas de manera remota , desde el celular o la computadora, sin necesidad de trasladarse y con un coseguro de $8.520 .

“ Este es un paso muy importante en el proceso de transformación digital de OSEP . Incorporamos una herramienta que mejora la accesibilidad y responde a las nuevas formas de atención en salud”, destacó el presidente de la obra social, Carlos Funes , al referirse a la implementación del servicio.

El sistema fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de forma simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP . Para acceder a una consulta médica, deben seguir estos pasos:

“La clave fue pensar en una experiencia sencilla: queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras ”, explicó Funes.

Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta.

Ingresar a la app Mi OSEP .

Osep Telemedicina El nuevo servicio de Osep de Telemedicina funciona las 24 horas.

Una herramienta para mejorar el sistema de atención en OSEP

Desde OSEP señalaron que la Teleconsulta también apunta a descomprimir las guardias hospitalarias, especialmente en casos que no revisten urgencia (código verde).

“El afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital, lo que nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata”, agregó el titular de la obra social.

Principales beneficios del servicio de Telemedicina de OSEP

El nuevo servicio de Telemedicina pone el foco en la comodidad, la inmediatez y la eficiencia, y ofrece múltiples ventajas:

Rapidez e inmediatez: el tiempo máximo de espera para la atención es de pocos minutos.

Sin traslados: la consulta se realiza desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet.

Documentación al instante: el profesional puede emitir recetas digitales integradas al sistema SISAO de OSEP y certificados médicos validados mediante QR .

Disponibilidad permanente: atención bajo demanda espontánea, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Especialidades disponibles en esta primera etapa

En su fase inicial, el servicio contempla consultas remotas en las siguientes áreas:

Clínica Médica

Pediatría

Salud Mental

Con esta iniciativa, OSEP continúa fortaleciendo su modelo de atención, incorporando tecnología al servicio de la salud y acercando respuestas concretas a las necesidades de sus afiliados.

Advertencia importante para afiliados de OSEP

OSEP recordó que la única forma oficial de acceder al servicio de Telemedicina es a través de la aplicación Mi OSEP.

No se realizan llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas. Ante cualquier duda, se recomienda ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la obra social.