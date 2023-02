Nuevo aumento: ¿cuánto cuesta alquilar en Mendoza?

Si no puedo pagar el aumento, ¿me conviene cambiar la locación?

Al ver el nuevo aumento, muchas personas podrían considerar abandonar su domicilio actual para salir en busca de un precio que permita ahorrar unos pesos. Sin embargo, para Rosta, no sería una decisión aconsejable en el contexto económico actual y explicó los motivos.

“En realidad, no conviene porque no hay oferta, si hubiese mucha, estos disparates de incrementos no se estarían dando porque en la cantidad de ofertas, la gente podría elegir arrancar de nuevo, por conveniencia, pero lo cierto es que terminas gastando ese dinero en el nuevo mes de alquiler, el mes de depósito, mudanza y en todos los gastos asociados. Si tuviéramos una base de ofertas importante, podría ser una opción y hasta uno se podría achicarse si es necesario pero no creo que resulte conveniente”, apuntó Rosta.