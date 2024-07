Nicolás Maduro a Javier Milei: "No me aguantas un round, bicho cobarde"

“Milei, basura, vos sos la dictadura. Cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Es un tipo feo y estúpido y se saca fotos de estúpido”



Se metió con las fuerzas del cielo, es inminente la caída de este viejo cagado.

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”, expresó.