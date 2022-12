Navidad: este es el regalo que más se pide en Mendoza

“No hay nene que no tenga tu remera, sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, y es verdad, marcaste la vida de todos. Para mí, eso es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Ojalá te lo lleves en el corazón. Gracias, capitán”. Las palabras son de Sofía Martínez, la periodista de la TV Pública que logró conmover a Lionel Messi durante una entrevista.