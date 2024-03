Monotributistas: ¿por qué algunas inmobiliarias no les quieren alquilar?

¿Qué dice la ley?

Distintos abogados consultados por Sitio Andino brindaron algunas de las razones por las que puede suceder esto: "Si el propietario no quiere alquilarle a un monotributista está en todo su derecho, no hay nada que lo obligue. Puede surgir el miedo de que sus ingresos no sean fijos ni estables", explicó Gustavo.

Eduardo, otro abogado consultado, señaló que "el problema es que el monotributista es insolvente", por lo que si tuviese que ir a un juicio de desalojo -en un caso extremo- "la situación se complicaría para el propietario".

Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, puso algunos reparos a esta situación: "Va a depender de qué categoría esté en el monotributo, o sea, no todos podemos quedar en la misma bolsa". "Eso se puede resolver con una certificación de ingreso con un contador", agregó.

Respecto a la estrategia de que se quiera hacer un enroque entre inquilino y garante a la hora de firmar el contrato, sostuvo: "Realmente es una locura porque va a ser peor en el caso de que realmente tuvieran que desalojar. El garante-inquilino va a decir, si yo no vivo ahí. Es refutable 100%". "Si el inquilino es monotributista y presenta muy buenas garantías, yo no veo el inconveniente", evaluó.

Volviendo al tema legal, Irrera sostuvo: "No hay legislación en contrario. Suele pasar que no es la inmobiliaria, sino el propietario que no lo recibe. Es lo mismo que pasa como cuando te dicen no quiero mascota, no quiero niños. Son las decisiones de los propietarios", señaló.