Misión "conseguir empleo": más personas eligen carreras cortas y formarse en oficios

“Hemos visto esta tendencia en las consultas de los jóvenes, también hemos notado la demanda en el mercado laboral no coincide con la oferta de perfiles educativos y dinámicos. El ITU ofrece carreras enfocadas en el empleo con más de 450 convenios con empresas en Mendoza: carreras en informática, producción y gestión que duran entre dos años y medio y tres, incluyendo prácticas profesionalizantes con horarios regulares e intensivos. También ofrecen carreras especiales para trabajadores con horarios nocturnos. No son pocas las personas que ven la necesidad de seguir aprendiendo, formarse, capacitarse”, explicó Fabiana Molina, vicedirectora del ITU.

Es que los tiempos cambian y muy rápido y hay que entender, aceptar y tomar acción ante lo que exige el nuevo mercado laboral y esto es, sin muchas vueltas: no dejar de capacitarse. “Hay una realidad que tenemos que interpretar: no se esté encontrando la oferta con la con la demanda. Por un lado, tenemos determinados sectores del nivel de la matriz socio productiva que buscan determinados perfiles y no los encuentran. Y por otro lado, tenemos gente buscando trabajo que dice que no encuentran lugares en lugar donde insertarse laboralmente”, apuntó Molina.

Las carreras y capacitaciones más elegidas

Para muestra basta un botón: “Este año, en el ITU, comenzó la nueva carrera de software que es la que más demanda ha tenido, tuvimos más de 550 inscriptos, tanto aquí para sede central, como para Junín, que fue la apertura nueva que hemos hecho en el mes de mayo. Esto nos está diciendo que quieren estudiar y lo que quieren estudiar. Realmente, nos han sorprendido en un ingreso en el que la exigencia fue importante”.

Pero la carrera de software no es la única en demanda, hay otras que también interesan y que, gracias a los horarios vespertinos, permiten a estudiantes- ya no de nivel secundario- sumarse y capacitarse en distintos oficios.

“Otras carreras muy solicitadas son las informáticas, en donde encontramos Redes y telecomunicaciones (válida la aclaración: no es lo mismo que redes sociales). Por otro lado, las de producción que tenemos, la de mantenimiento, la de electricidad, y la de producción industrial automatizada. Y, dentro de las carreras gestionales tenemos la de gestión de empresa Logística y transporte, Seguridad e higiene y Marketing. Todas duran entre dos años y medio y tres incluyendo la práctica profesionalizante. De hecho, el 60% de nuestros egresados queda contratado en el lugar donde realiza las prácticas. Eso ya dice mucho no sólo de por qué se eligen tanto estas carreras sino también de la relación actual entre oferta y demanda laboral”, cerró la vicedirectora del ITU.

Egresados y egresadas por carrera en el ITU