Mirá las fotos y videos del show de Miranda! en Mendoza

La Ciudad de Mendoza fue el escenario para que Miranda! brindara un show inolvidable que coronó la Peatonal del Vino 2025, de participación récord.

Miranda! cautivó a más de cien mil mendocinos en el cierre de la Peatonal del Vino.

Miranda! cautivó a más de cien mil mendocinos en el cierre de la Peatonal del Vino.

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La Peatonal del Vino de la Ciudad de Mendoza cerró su edición 2025 con un éxito rotundo este fin de semana, culminando en una noche espectacular que superó todas las expectativas. El evento logró una participación masiva de miles de mendocinos, pero fue el show de Miranda!, el que se llevó todas las miradas y desató una euforia colectiva.

peatonal del vino 2025, miranda
Miranda! se coronó en el cierre de la Peatonal del Vino, con más de 100 mil espectadores.

Miranda! se coronó en el cierre de la Peatonal del Vino, con más de 100 mil espectadores.

Miranda! brindó un show arrollador para cien mil almas

La presencia de la icónica banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas atrajo a una multitud impresionante. Más de cien mil personas se hicieron presentes en el predio para disfrutar de su música, coreando cada canción y demostrando el fervor por el pop pegadizo del grupo.

peatonal del vino 2025, miranda
Ale Sergi, en pleno concierto.

Ale Sergi, en pleno concierto.

Tras un impecable espectáculo de la banda mendocina, Gauchito Club, que preparó el ambiente, Ale Sergi y Juliana Gattas se hicieron presentes en el escenario principal. El grupo ofreció un show espectacular e impecable, con un setlist que repasó sus mayores éxitos y sus temas más recientes, arrasando con todo a su paso.

peatonal del vino 2025, miranda
La última noche de la Peatonal del Vino convocó a más de cien mil espectadores.

La última noche de la Peatonal del Vino convocó a más de cien mil espectadores.

El público vibró al son de temas ineludibles como Siempre que lo beso, Uno los dos, Yo te diré, Mejor que vos, y por supuesto, el infaltable Tu misterioso alguien no faltó en la lista.

Puesta en Escena de Alto Nivel

El espectáculo no solo brilló por la energía de sus integrantes, sino también por una puesta en escena que incluyó un destacado juego de luces y pantallas, que contribuyeron sin lugar a dudas a que el show fuera único e inmersivo.

peatonal del vino 2025, miranda
peatonal del vino 2025, miranda

La combinación de música, glamour y tecnología convirtió el cierre en una verdadera fiesta pop, a la altura de los grandes festivales.

peatonal del vino 2025, miranda
La puesta en escena incluyó un destacado juego de luces y pantallas.

La puesta en escena incluyó un destacado juego de luces y pantallas.

peatonal del vino 2025, miranda

La Peatonal del Vino de este año no solo fue un encuentro con la cultura vitivinícola, sino también una demostración de la capacidad de la Ciudad de Mendoza para convocar a grandes figuras y a un público multitudinario, consolidando el evento como una cita obligada en el calendario cultural de la región.

peatonal del vino 2025, miranda
