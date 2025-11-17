Mirá las fotos y videos del show de Miranda! en Mendoza

Miranda! cautivó a más de cien mil mendocinos en el cierre de la Peatonal del Vino.

La Peatonal del Vino de la Ciudad de Mendoza cerró su edición 2025 con un éxito rotundo este fin de semana, culminando en una noche espectacular que superó todas las expectativas. El evento logró una participación masiva de miles de mendocinos , pero fue el show de Miranda! , el que se llevó todas las miradas y desató una euforia colectiva.

Con un cierre brillante, Miranda! selló una edición espectacular que quedará grabada en la memoria de quienes bailaron al ritmo de sus clásicos, marcando un nuevo capítulo en la historia de la Peatonal del Vino que se coronó como patrimonio cultural y emocional de los mendocinos y de quienes llegaron de distintas partes del país a visitar la Ciudad de Mendoza.

La reacción del dúo Ovación total: Dua Lipa interpretó una canción de Miranda! y desató el furor del público

La presencia de la icónica banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas atrajo a una multitud impresionante. Más de cien mil personas se hicieron presentes en el predio para disfrutar de su música, coreando cada canción y demostrando el fervor por el pop pegadizo del grupo.

Miranda! se coronó en el cierre de la Peatonal del Vino, con más de 100 mil espectadores.

Tras un impecable espectáculo de la banda mendocina, Gauchito Club, que preparó el ambiente, Ale Sergi y Juliana Gattas se hicieron presentes en el escenario principal. El grupo ofreció un show espectacular e impecable, con un setlist que repasó sus mayores éxitos y sus temas más recientes, arrasando con todo a su paso.

peatonal del vino 2025, miranda La última noche de la Peatonal del Vino convocó a más de cien mil espectadores. Foto: Gobierno de Mendoza

El público vibró al son de temas ineludibles como Siempre que lo beso, Uno los dos, Yo te diré, Mejor que vos, y por supuesto, el infaltable Tu misterioso alguien no faltó en la lista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ulpiano Suarez (@ulpiano.suarez)

Puesta en Escena de Alto Nivel

El espectáculo no solo brilló por la energía de sus integrantes, sino también por una puesta en escena que incluyó un destacado juego de luces y pantallas, que contribuyeron sin lugar a dudas a que el show fuera único e inmersivo.

peatonal del vino 2025, miranda

peatonal del vino 2025, miranda

La combinación de música, glamour y tecnología convirtió el cierre en una verdadera fiesta pop, a la altura de los grandes festivales.

peatonal del vino 2025, miranda La puesta en escena incluyó un destacado juego de luces y pantallas. Foto: Gobierno de Mendoza

peatonal del vino 2025, miranda

La Peatonal del Vino de este año no solo fue un encuentro con la cultura vitivinícola, sino también una demostración de la capacidad de la Ciudad de Mendoza para convocar a grandes figuras y a un público multitudinario, consolidando el evento como una cita obligada en el calendario cultural de la región.