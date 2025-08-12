Mi Amigo Invencible en casa con un show histórico: 10 años de La Danza de los Principiantes

Show imperdible para los amantes de la música indie en Mendoza: Mi Amigo Invencible celebrará los 10 años de La Danza de los Principiantes este sábado 23 de agosto en Espacio Arizu, Godoy Cruz, desde las 20 horas. Las últimas entradas ya están disponibles y se agotan rápidamente.

Hace una década, en pleno auge del indie nacional, Mi Amigo Invencible lanzó “La Danza de los Principiantes”, un álbum que se transformó en un verdadero ícono de la escena. Con canciones como “Máquina del Tiempo” y “Edmundo Año Cero”, el disco marcó un antes y un después en el indie argentino . Un disco que tanto en su producción como su arte visual estuvo a cargo de artistas mendocinos: Leandro Lacerna y Federico Calandria, respectivamente. La obra significó una etapa creativa única que aún hoy sigue inspirando a nuevos artistas locales y nacionales.

En esta presentación en la provincia de Mendoza , la banda revivirá de principio a fin este álbum que la consolidó en la escena independiente, para luego dar paso a una segunda parte del show en la que recorrerán su trabajo más reciente, Arco y Flecha, con colaboraciones de figuras como Juliana Gattas en “Beso Relámpago”.

La estructura del recital está pensada para que el público recorra la historia de Mi Amigo Invencible desde su etapa más conceptual hasta la actualidad. No será solo un concierto, sino una experiencia que conecta música, nostalgia y presente. El repertorio combinará los grandes éxitos del disco homenajeado con temas de su última producción, que ha llevado a la banda a girar por más de 15 ciudades.

Los integrantes de MAI, reconocidos por su autenticidad y cercanía con el público, prometen una noche intensa y emotiva, donde cada acorde estará cargado de significado. Será la oportunidad perfecta para ver a una de las bandas más influyentes de Latinoamérica en un formato especial.

Entradas y detalles para no perderse nada

El evento tendrá lugar en Espacio Arizu, ubicado en Belgrano 1322, Godoy Cruz. La cita es el sábado 23 de agosto a las 20 horas y las últimas entradas pueden adquirirse a través de flashpass.com.ar.

Este tipo de shows no se repiten con frecuencia, y en esta ocasión no solo se celebra un aniversario, sino una parte fundamental de la identidad musical de la provincia de Mendoza. Si sos amante de la música y la energía en vivo, esta es tu noche para ser parte.

Ficha MAI en Mendoza

Mi Amigo Invencible celebra 10 años de “La Danza de los Principiantes”