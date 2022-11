Mendoza: se multiplicó la cantidad de personas trans en tratamiento de hormonización

En estos momentos, son 130 los/as pacientes en lista de espera para adecuación mamaria, sobre todo, para adecuaciones pectorales, “que sería en el caso de la construcción de un pectoral masculino”, explicó Urquiza. Y continuó: “También, hay alrededor de 30 personas que aguardan para someterse a la cirugía de vaginoplastía, que se empezaron a hacer en el Hospital Central a partir del 2021”.

“Ser quien realmente quiero ser”

Valentín Beneite tiene 21 años y estudia Derecho en la UNCuyo. Le encantan las artes marciales y participa en varias organizaciones que luchan por distintos derechos. Nació con un sexo diferente al cual se autopercibe y, por ese motivo, tomó la decisión de comenzar con un tratamiento de hormonización que ya empezó a reflejar sus resultados.

“Mi género siempre fue masculino aunque mi sexo asignado al nacer fue femenino. Esa diferencia empujó todo este proceso y recién hace casi dos años pude expresárselo a alguien y empezar con todo mi tratamiento, mis cambios”, comenzó a contar Valentín.

“Empecé con la partida de nacimiento, después los análisis y estudios necesarios para poder arrancar con el tratamiento de hormonización que sí llevó un tiempo, fue difícil dar con el turno. Por eso, me hice cargo de todos los costos (aunque tengo obra social) porque era importante para mí comenzar rápido. Después de concluir con todos los estudios y demás trámites, empecé el tratamiento de hormonización a fines del año pasado”, agregó.

Valentín señaló que nunca tuvo problema durante el proceso (que sigue adelante) y resaltó que desde que empezó a ver los cambios, se siente más cómodo porque ya tiene los rasgos más definidos. “Igualmente, la razón principal por la que decidí empezar el tratamiento hormonal y someterme a la cirugía de masculinización de tórax fue el poder sentirme cómodo conmigo. Verme y sentir que soy yo”, dijo.

“Cuando era muy chico, nunca tuve dilemas. Muchas veces, tuve la sensación de incomodidad pero más que nada por el trato que recibía de otras personas. En la escuela, por ejemplo, siempre recibí el apodo de ‘la machona’, la ‘marimacho’ por las actividades que hacía o por mis comportamientos que se consideraban masculinos. Al principio no me afectaba como cuerpo o como identidad, quizás porque en ese momento no lo entendía. Cuando fui creciendo sí entré en una disyuntiva que resolví pensando: ‘bueno, me gustan las mujeres nada más’, pero no pasó de ahí. Finalmente, llegué a la conclusión de que era toda una cuestión del sentir: no era una cuestión de lo que me gustaba para afuera sino también de lo que me gustaba por dentro, lo que a mí me gustaría ser. Era una cuestión de identidad, no de orientación sexual ”, sumó Valentín.

“No considero que el Valentín anterior se haya ido, siento que ahora es más libre. No pienso que hayamos sido dos personas diferentes, éramos la misma pero estábamos en situaciones de libertad y comodidad distintas, nada más. Si tuviera que decirme algo a mí mismo y a todas las personas en mi situación, sería que se permitan ser, que hay que dejar de dar tanta importancia a lo que la gente espera que uno sea y enfocarse solamente en lo que realmente se quiere ser”, finalizó.