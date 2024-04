Mendoza marcó un récord mundial: así fue la espectacular proyección de "Atuel en el Muro" en San Rafael

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AtuelenelMuro IMPONENTE: ASÍ SE VE LA PROYECCIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO En este instante se está transmitiendo la proyección más grande del mundo en Valle Grande, San Rafael, Mendoza, consiguiendo así un nuevo récord mundial. "Atuel en el Muro" es una presentación exclusiva en una mega proyección de 70x40 metros, sobre el imponente muro de la represa de Valle Grande. Esta proyección ha conllevado una exigencia extraordinaria, tanto por la disposición técnica como humana. El documental "Atuel" es la historia de una comunidad y su río, de un río y su comunidad. Conscientes de la premisa de que no se puede proteger lo que no se conoce, los creadores de "Atuel" se embarcaron en la misión de explorar el río. En un viaje que duró más de 40 días y con un total de 480 kilómetros recorridos en kayak, lograron conocer el río Atuel, desde su nacimiento en el corazón de Los Andes hasta su prematuro desvanecimiento en las arenas del Desierto de Cuyo. Gracias a los servicios de conexión que la empresa CTNET ya provee en la zona, se está llevando AHORA una transmisión EN VIVO Canal 4 San Rafael y repetidoras: canal 10 General Alvear, canal 13 Valle de Uco y canal 4 Malargüe. Canal 6 San Rafael y sus repetidoras: canal 6, canal 12 General Alvear, Real del Padre, Jaime Prats, Punta del Agua, canal 10 Nihuil y canal 8 Cerro Diamante, Malargüe y El Sosneado. El canal de YouTube de TVA Mendoza En vivo por el diario digital Sito Andino sitioandino.com ¡Conectate a esta experiencia única e histórica! #atuelenelmuro #sanrafael #recordmundial #mendoza #ctnet"

