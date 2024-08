Mascota: ¿cómo prevenir que tu perro huya?

Según Amy Pike, experta en comportamiento veterinario del American Kennel Club (AKC), varios factores pueden desencadenar la huida de un perro. Entre ellos, se encuentran el aburrimiento, la falta de enriquecimiento, el nerviosismo, y el miedo. "Los perros jóvenes definitivamente van a ser más propensos a esto porque probablemente aún no se les haya enseñado a esperar en la puerta", explica Pike. No obstante, este problema no se limita a los cachorros; perros mayores con demencia o pérdida auditiva también pueden verse confundidos y desorientados.