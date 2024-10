Martín Caparrós reveló que padece ELA: “pertenecemos al selecto club de los ELAdos”

El autor argentino Martín Caparrós, famoso por obras como “La Historia” y “Crónicas de fin de siglo”, reveló que sufre de ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa no tiene cura, y afecta gravemente las neuronas motoras, provocando la pérdida progresiva de la función muscular. Caparrós no había hablado antes de su diagnóstico porque no quería que lo vieran “como un moribundo”.