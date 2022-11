Maltrato infantil: aumentó la cantidad de alertas

“Se está trabajando mucho con situaciones de violencia física y sexual: son las que más estamos atendiendo. En el 2020, disminuyó un poco la cantidad por el aislamiento de la pandemia y la imposibilidad de salir fue entonces cuando nuestros equipos aumentaron las atenciones en domicilios, nos trasladamos porque las situaciones de violencia no pueden esperar”, comenzó a explicar Mollo.

“En el 2021, con los equipos interdisciplinarios del PPMI, atendimos 2.500 situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En algunas, hicimos las denuncias penales. En otras ocasiones, la denuncia ya estaba hecha por la escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, el concepto va desde el tocamiento hasta la penetración. Si hay un diagnóstico médico que constata que hubo abuso sexual, hay un delito y entonces, actuamos”, sumó.

La titular del PPMI resaltó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI). Indicó que es fundamental porque los chicos/as se animan a contar lo que está pasando en el interior de sus casas. “La mayoría de las situaciones de abuso se dan puertas adentro: los perpetran familiares directos o conocidos de los niños o niñas, tienen fácil acceso, llegada y por eso es más difícil develarlo. En ese sentido, la escuela es un lugar de confianza donde comienzan a revelar lo que viven, es cuando se les ofrece una herramienta como la ESI que empiezan a hablar lo que atraviesan dentro de su hogar”, afirmó.

En cuanto a la Línea 102, Mollo señaló que hasta septiembre del 2022, se han coordinado alrededor de 4.635 situaciones, más que en el 2021 (4.286). “Creemos que habrá más porque el año pasado aún estábamos en pandemia, ahora no, y la difusión de la línea como herramienta de la comunidad permite que la gente se anime a llamar más, porque es gratuita, confidencial y atiende las 24 horas. Ahora, hay que seguir trabajando para que cuando niños/as, adolescentes vean vulnerados sus derechos puedan llamar ellos mismos”, dijo.

En cuanto a cuáles son los avisos de situaciones que más receptan, Mollo indicó: “Ausencia de adulto/a protector, falta de cuidados básicos que es cuando los chicos/as no tienen para comer o zapatillas, por ejemplo, son esos casos en los que no se trata de una intencionalidad de la familia sino que ocurre porque no tienen los recursos. En esos casos, se coordina con los municipios para que puedan acompañarlos”.

“Los otros avisos que recibimos refieren a maltrato físico y abuso sexual. En resumen: ausencia de adulto protector, falta de cuidados básicos, maltrato y abuso, son las cuatro situaciones por las que más nos llaman a la Línea 102”, cerró.