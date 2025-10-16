16 de octubre de 2025
Luciano Pereyra regresa a Mendoza con su tour "Te sigo amando"

El cantante Luciano Pereyra vuelve a Mendoza y se presentará el 8 de noviembre en el Arena Maipú con un show renovado y una única función.

Por Sitio Andino MuchoShow

En el marco de su Tour “Te sigo amando”, con el que recorre numerosas ciudades de Argentina, Luciano Pereyra regresa a la provincia de Mendoza con un show imperdible y una puesta renovada. De esta forma, el sábado 8 de noviembre, a las 22 h, uno de los grandes artistas del pop latino se presentará en el Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú).

Cabe aclarar que, por razones ajenas al artista y a la producción, Luciano Pereyra realizará una única función en la provincia, en lugar de las dos fechas inicialmente previstas.

Quienes hayan adquirido localidades para la función del viernes 7 de noviembre podrán canjearlas por otra del mismo sector para el sábado 8. Desde Ticketek se contactarán por mail para guiarlos en el procedimiento de canje. En caso de no poder asistir, se podrá gestionar la devolución siguiendo la modalidad indicada en el Centro de Ayuda de Ticketek.com.ar.

En lo que va de 2025, Luciano Pereyra estrenó “Ahora resulta” junto a Emanero, una cumbia pop que combina la esencia y las voces de ambos artistas, y que se presentó como uno de los adelantos del próximo álbum del cantante.

El cantante Luciano Pereyra vuelve a Mendoza y se presentará el 8 de noviembre en el Arena Maipú

Además, Luciano sorprendió con reversiones de sus propios clásicos junto a destacados artistas de la música tropical y la cumbia argentina, como Ezequiel y La Clave, Uriel Lozano, Ángela Leiva, Un Poco de Ruido y Pinky SD. En agosto presentó “Te sigo amando” junto a David Bisbal, tema que da nombre a su actual gira y reafirma su perfil pop melódico que también lo define.

Recientemente, estrenó una versión de “Porque aún te amo” junto a Antonio Ríos, demostrando una vez más su versatilidad al acercar su repertorio a distintos géneros de la música popular sin perder su estilo característico.

La carrera de Luciano Pereyra no deja de crecer

Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano Pereyra se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música latina.

Ganador de múltiples Premios Gardel, Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar (Chile) y con nominaciones al Latin Grammy, entre otros reconocimientos, ha logrado récords de asistencia año tras año con shows agotados en recintos como el Estadio Vélez, Luna Park, Movistar Arena, Gran Rex, Teatro Ópera, así como en el Movistar Arena de Chile y el Antel Arena de Montevideo.

Su video “Como Tú” superó los 278 millones de reproducciones, y a lo largo de su carrera ha compartido escenario con grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho, entre otros.

