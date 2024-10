La voz de la UNCuyo en la marcha de Mendoza: "La educación es inversión, no gasto"

View this post on Instagram

Gabriel Fidel subió al escenario y lo primero que hizo fue agradecer a los presentes : "En nombre del grupo de decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas que me acompañan. Agradecerles mucho no solo a los que marcharon, sino a los que se acercaron a la plaza y permanecieron hasta esta hora acompañando este importantísimo acto".

" También quiero agradecerles mucho a las autoridades de la UTN , a su vicedecano y el resto de las autoridades, a nuestra universidad hermana, la UTN, por estar acá junto con nosotros. Lo mismo que a todas l as organizaciones sociales, sindicales, empresariales que adhirieron también a este acto y a todos los mendocinos y mendocinas, dirigentes políticos también que se acercaron también a acompañarnos. Gracias porque esta no es la causa solamente de quienes transitamos los pasillos de la universidad, las aulas de la universidad, sino que esta es la causa de toda la sociedad . Por eso, gracias de corazón", continuó Fidel.

"La educación es inversión, no es gasto"

La autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo reflexionó sobre la marcha que convocó alrededor de 30.000 personas en Mendoza y sobre la coyuntura actual: "La educación es futuro en cualquier momento y en cualquier lugar, pero hoy más que nunca la educación, como se decía recién, es inversión, no es gasto. Ese es el mensaje que esta marcha le da al país desde Mendoza y es el mensaje que se está dando en cada rincón de nuestra Argentina".

"La educación es un bien de todos los argentinos y las argentinas y por eso salimos a la calle a defenderlo. Las universidades tenemos mucho para aportar al desarrollo de nuestro país y desde la UNCuyo lo venimos haciendo desde hace 85 años" continuó explicando Fidel.

"La Universidad pública Argentina es un ejemplo para el mundo"

Gabriel Fidel puso en valor la historia de la UNCuyo: "Las universidades tenemos mucho para aportar al desarrollo de nuestro país y desde la UNCuyo lo venimos haciendo desde hace 85 años. La educación ha sido una política de Estado desde nuestro nacimiento como nación. Los padres de la patria, San Martín, Belgrano, ponían en valor la educación. Sarmiento, Albert y aquella generación entendieron que era fundante del nacimiento de la nueva Argentina, deberían releerlos".

"La Universidad pública Argentina es un ejemplo para el mundo, porque hemos sido capaces de construir un sistema educativo y universitario de excelencia y de calidad, pero que además le da un amplio acceso a los sectores populares" manifestó Fidel.

La Universidad como agente transformador

En su discurso, el vicerrector hizo hincapié en cómo los profesionales de la Universidad pública son fundamentales en la transformación "de sectores claves de la economía de Mendoza, como es el caso de la viticultura, de la agroindustria, energía, la economía del conocimiento y el turismo. Ahí están los profesionales de nuestra universidad que transforman la economía de Mendoza, que transforman los sectores socioproductivos".

Las auditorías en la UNCuyo

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades públicas de “inventar alumnos” para inflar sus matrículas y así obtener mayor presupuesto. Ante esto, Gabriel Fidel explicó: "Es nuestra obligación siempre rendir cuenta a la sociedad por lo que gastamos. Por eso, de ninguna manera, pero de ninguna manera, aceptamos que se digan cosas que no son verdad. Todo lo que se anda diciendo por ahí no es verdad. Somos una universidad abierta y transparente que tiene sistemas de auditorías internas independientes, que además está auditada por auditorías externas y toda nuestra información está disponible".

"Somos parte de la solución de la Argentina, no somos el problema. Hoy deberíamos estar dialogando sobre cómo desde nuestras universidades podemos aportar a un futuro mejor para los argentinos y no perder más el tiempo con enfrentamientos que no conducen a nada" continuó en su discurso el vicerrector.

Para finalizar, dijo: "Seamos capaces de construir un futuro diferente por Mendoza, por nuestra Argentina y por el futuro de nuestros jóvenes. ¡Viva la educación pública! ¡Viva la universidad pública, siempre!".