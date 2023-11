La respuesta de la Asociación Argentina de Salud Pública a las propuestas de Milei.

" El rol del estado es muy importante y desde la agenda de la salud pública a nivel global se plantea fuertemente . Después de la pandemia no hay ninguna postura, ni siquiera ultraliberal, salvo la de este señor en Argentina que plantee que el Estado no debe participar en salud", advirtió Arnaldo Medina , presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, respecto a las propuestas de Milei.

Antes de la pandemia había sectores que lo discutían, hoy no lo discute nadie. Antes de la pandemia había sectores que lo discutían, hoy no lo discute nadie.

Según Medina, un sistema así significaría "dificultad de acceso, mucha competitividad porque es a ver quién se lleva el paciente, gastos administrativos altísimos y la rentabilidad de estas empresas".

"Uno de los pilares de la Asociación es político, defendemos el sistema de salud pública y el rol del Estado", dijo y agregó: "Salud pública son todas las políticas de salud, no solo los servicios de salud. Hay un tema que afecta a todo el mundo, que es el cambio climático, que está afectando a todo el mundo y es negado por uno de los candidatos, que es Javier Milei. Él plantea que el cambio climático es cíclico, va en contra de toda evidencia. No da lugar a discusión", cuestionó. Además, Medina señaló: "Tenemos que tener políticas al respecto, no lo podemos dejar librado a la naturaleza".

Los desafíos de la salud pública

El mayor desafío que tenemos es la accesibilidad. "Tenemos un sistema de salud que da cobertura más simples a las más complejas, como puede ser un trasplante de órganos y tratamientos oncológicos. Argentina está a la vanguardia respecto a América Latina; el Incucai es un organismo de mucho prestigio, es el corazón de nuestro sistema de trasplante que es único; pero tiene problemas de accesibilidad: no en todos los lugares del país se puede acceder en tiempo y forma", sostuvo.

Además, destacó que "faltan especialidades criticas, faltan profesionales, mejorar respecto a la equidad, lograr un mejor acceso".

"Nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado. El tema es que se pueda trabajar en conjunto", sostuvo.