La letra chica de la reforma laboral: Carlos Gallo habló sobre los puntos clave

La publicación de la reforma laboral abrió un nuevo frente de discusión sobre el empleo , los aportes , la seguridad social y el impacto del modelo económico. En esta entrevista, el especialista Carlos Gallo analiza los cambios incluidos en el texto y las consecuencias que ya se observan en el mercado de trabajo argentino.

Carlos Gallo (CG): Son 109 hojas . Para leerlo bien hay que volver a las otras leyes, porque sustituye artículos y obliga a comparar. Ya hay algunos resúmenes, pero lo importante es ver el impacto en el sistema de seguridad social , que está vinculado al sistema laboral al cien por ciento. La jubilación reemplaza el salario del trabajador registrado y el financiamiento depende de los aportes y contribuciones . Si se aumentan o disminuyen, siempre afecta.

FLEXIBILIZACIÓN Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

Consejo de mayo Cornejo dijo que la CGT critica la reforma laboral para no quedar como antitrabajadora

CG: Está todo vinculado. La apertura de importaciones cambia el mercado laboral y obliga a los gobiernos a adaptar sus modelos económicos . Yo entiendo que el hecho de la apertura de importaciones tiende a mejorar la competitividad y evitar que haya un abuso de un productor con respecto a los precios, pero no se trata de destruir la industria nacional ni de cerrar todo. Hay que encontrar un equilibrio .

Sin competencia, algunos productos pueden tener precios abusivos; pero una apertura indiscriminada también destruye producción. El desafío es evitar ambos extremos.

La industrialización es un camino largo, no instantáneo como abrir importaciones, y hay que tener una estrategia.

- En el texto aparece el eje de la “promoción del empleo registrado”. ¿Qué te llama la atención de eso?

CG: Prevé regularizar empleo no registrado extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. Esto ya estuvo en la Ley Bases y en el DNU 70/2023, y los resultados no fueron positivos. Hubo destrucción de empresas, caída de aportantes y pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo en el sector privado.

El proyecto dice que apunta a reducir costos laborales, crear empleo, promover inversiones y simplificar cargas. Esto mismo ya se aplicó por quien va a conducir por parte del gobierno esta discusión en el Senado de la Nación, que es Patricia Bullrich -que fue ministra de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Fernando de la Rúa-, y no dio los resultados esperados.

Carlos Gallo.jpg Carlos Gallo analizó la letra chica de la reforma laboral en diálogo con este medio. Foto: Yemel Fil

- ¿Y sobre los beneficios para nuevos empleos?

CG: Incluye beneficios de disminución de aportes y contribuciones siempre que el trabajador no haya tenido relación registrada al 10 de diciembre de 2025. Además, debe incrementar la nómina. Si no, se habilitaría el despido y la recontratación. Pero la verdad es que hoy no hay un modelo económico que promueva la creación de puestos de trabajo.

- ¿Qué pasa con el nuevo fondo de asistencia laboral?

Reemplaza el fondo de desempleo y se financia con el 3% del aporte del trabajador, administrado por entidades habilitadas por la CNV. Es muy similar a lo que pasaba con las AFJP. La reforma previsional, por ahora, queda afuera.

- ¿Cuál es tu impresión general de la reforma?

A priori, apunta a debilitar derechos laborales, restringir libertades sindicales y facilitar despidos más que contratación. Con un modelo económico restrictivo, las empresas venden menos y buscan reducir costos. En este caso, también van a disminuir el costo de los despidos.

Escuchá la nota completa: