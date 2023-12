La historia de Ignacio Lucero, el andinista mendocino que murió en Chile

"Vengo del Himalaya, de subir una montaña muy grande. Pero me motivó superar un ACV y un infarto, porque quedé muy mal", dijo Lucero en la mesa de Legrand, quien aseguró que "no podía hablar ni caminar". "Vengo del Himalaya, de subir una montaña muy grande. Pero me motivó superar un ACV y un infarto, porque quedé muy mal", dijo Lucero en la mesa de Legrand, quien aseguró que "no podía hablar ni caminar".